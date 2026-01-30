AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor
Avrupa Birliği Komisyonu, düzensiz göçle mücadele ve güvenilir ortaklarla iş birliği kapsamında vize sistemini kökten değiştirecek yeni bir stratejiyi masaya yatırdı. Türkiye’nin de doğrudan etkileneceği bu yeni plana göre, iş birliği yapan ülkelere kolaylık, geri kabulü reddedenlere ise ağır kısıtlamalar yolda. İşte vizesiz seyahat ayrıcalığından dijitalleşmeye kadar vize dünyasında yaşanacak o büyük değişim...