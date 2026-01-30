  • İSTANBUL
AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor

Avrupa Birliği Komisyonu, düzensiz göçle mücadele ve güvenilir ortaklarla iş birliği kapsamında vize sistemini kökten değiştirecek yeni bir stratejiyi masaya yatırdı. Türkiye’nin de doğrudan etkileneceği bu yeni plana göre, iş birliği yapan ülkelere kolaylık, geri kabulü reddedenlere ise ağır kısıtlamalar yolda. İşte vizesiz seyahat ayrıcalığından dijitalleşmeye kadar vize dünyasında yaşanacak o büyük değişim...

#1
Foto - AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden sorumlu üye Henna Virkkunen ile İç İlişkiler ve Göçten sorumlu üye Magnus Brunner, birbiriyle bağlantılı yeni göç ve vize stratejisi önerisini tanıtmak üzere ortak basın toplantısı düzenledi.

#2
Foto - AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor

Virkkunen, "Vize politikamız günümüz gerçeklerini, büyük jeopolitik değişimleri, küresel rekabeti ve gelişen güvenlik sorunlarını yansıtmalıdır. AB, değerlerimize sadık kalırken çıkarlarımızı savunmak için tüm araçlarımızı kullanmalıdır" ifadelerini kullandı. AB'nin vizeyi daha stratejik, koordineli ve kararlı bir şekilde kullanmak istediğini belirten Virkkunen, bu amaçla ilk kapsamlı AB vize stratejisini önerdiklerini dile getirdi.

#3
Foto - AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor

"AB'ye vizesiz seyahat etmek elbette bir ayrıcalıktır." diyen Brunner, şöyle devam etti: "Bu ayrıcalık elbette beraberinde sorumlulukları da getirir. Stratejimizde bu sorumlulukları da daha net hale getiriyoruz. Örneğin, üçüncü ülkelerin vize muafiyeti alabilmeleri için objektif kriterleri karşılamaları gerekecek. Vize reddi oranlarının düşük, geri dönüş oranlarının ise yüksek olması gerekecek." Bir gazetecinin "Bu stratejide özellikle Türkiye gibi öne çıkarmak istediğiniz belirli ülkeler var mı?" sorusuna Brunner, "Herkesle görüşüyoruz. Elbette belirli bir ülke yok, ancak çok objektif, adil ve sağlam kurallar hazırlamamız gerekiyor ve AB dışındaki ortaklarımızla da bunu görüşüyoruz." yanıtını verdi.

#4
Foto - AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor

Yeni Vize Stratejisi, vize serbestisi, güvenlik, dijitalleşme ve yetenek çekme alanlarında kapsamlı düzenlemeler öngörüyor. Bu çerçevede, vizesiz seyahatten faydalanması muhtemel ülkeler açık kriterler üzerinden değerlendirilecek, mevcut vizesiz rejimler ise kötüye kullanımın önlenmesi amacıyla daha sıkı izlenecek. Strateji kapsamında, geri dönüş ve geri kabul konularında işbirliği göstermeyen, AB'nin güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması veya kısıtlanması gibi önlemler gündeme gelebilecek.

#5
Foto - AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor


