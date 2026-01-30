AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor

"AB'ye vizesiz seyahat etmek elbette bir ayrıcalıktır." diyen Brunner, şöyle devam etti: "Bu ayrıcalık elbette beraberinde sorumlulukları da getirir. Stratejimizde bu sorumlulukları da daha net hale getiriyoruz. Örneğin, üçüncü ülkelerin vize muafiyeti alabilmeleri için objektif kriterleri karşılamaları gerekecek. Vize reddi oranlarının düşük, geri dönüş oranlarının ise yüksek olması gerekecek." Bir gazetecinin "Bu stratejide özellikle Türkiye gibi öne çıkarmak istediğiniz belirli ülkeler var mı?" sorusuna Brunner, "Herkesle görüşüyoruz. Elbette belirli bir ülke yok, ancak çok objektif, adil ve sağlam kurallar hazırlamamız gerekiyor ve AB dışındaki ortaklarımızla da bunu görüşüyoruz." yanıtını verdi.