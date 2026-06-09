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Foto - ABD'den otomobil devine büyük şok! Listeye dahil edildi!

Pentagon'un internet sitesinde yayımlanan listeye, Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu'nun da eklendiği görüldü.

#2
Foto - ABD'den otomobil devine büyük şok! Listeye dahil edildi!

BYD DE LİSTEYE EKLENDİ Listeye Çin'in önde gelen teknoloji ve otomotiv şirketlerinden elektrikli araç üreticisi BYD'nin de dahil edilmesi dikkati çekti.

#3
Foto - ABD'den otomobil devine büyük şok! Listeye dahil edildi!

ABD'li kuruluşları Çinli şirketlerle çalışmanın riskleri konusunda uyarmayı amaçlayan liste, tek başına geniş kapsamlı yaptırımlar getirmiyor. Liste, havacılık, yarı iletkenler, inşaat, iletişim, bilgisayar donanımı ve yapay zeka gibi farklı sektörlerden 100'den fazla Çinli şirketi içeriyor. Pentagon, "1260H" olarak bilinen ve ABD'li yetkililerin Çin ordusuyla bağlantısı olduğunu iddia ettiği şirketler listesini güncelledi.

#4
Foto - ABD'den otomobil devine büyük şok! Listeye dahil edildi!

Bir şirketin listeye alınabilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak ABD'de faaliyet göstermesi ve Pentagon tarafından Çin'in askeri veya savunma sanayine katkıda bulunduğunun değerlendirilmesi gerekiyor./ kaynak: haber7

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