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Dünya
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ABD'den Lübnan'a 150 zırhlı araç

2022-08-24 13:01:38
ABD'den Lübnan'a 150 zırhlı araç

ABD tarafından Lübnan ordusuna destek programı kapsamında hibe edilen 150 zırhlı araç, Beyrut Limanı’na getirildi.

#1
Foto - ABD'den Lübnan'a 150 zırhlı araç

Lübnan ordusu, Twitter hesabından yardımlara ilişkin açılamalarda bulundu. AA’nın haberine göre; açıklamada hibe edilen Humvee tipi zırhlı araçların Beyrut Limanı'nda Lübnan ordusuna ait Lojistik Tugayı tarafından teslim alındığı aktarıldı.

#2
Foto - ABD'den Lübnan'a 150 zırhlı araç

ABD’nin toplam yardımı 2 milyar doları buldu ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de Lübnan ordusuna 67 milyon dolarlık yardım kararı almıştı.

#3
Foto - ABD'den Lübnan'a 150 zırhlı araç

Açık kaynaklara göre Washington, 2005'ten bu yana farklı aralıklarla Lübnan ordusuna 2 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

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