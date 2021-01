Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor. Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak. 2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın, kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.