2021-09-12 18:44:57 ABD'den Elon Musk'a çok gizli görev!
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, USSF-44 isimli son derece gizli bir göreve hazırlanıyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, USSF-44 isimli son derece gizli bir göreve hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden biri olan SpaceX, bu görev için Falcon Heavy'nin en ağır roketlerinden birini kullanmak istiyor.
SpaceX'e verilen görevin son derece gizli olduğu bilinirken fırlatma operasyonu 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.
ABD ile ilgili kritik bir önemi haiz operasyonu yürütecek Falcon Heavy roketinin uzun süredir uçuş yapmadığı biliniyor.
İlk uçuşunu Şubat 2018'de yapan roket, verilen görevi başarıyla yerine getirmişti.
İlk uçuşundan sonra 14 ay boyunca havalanmayan roketin Block 5 versiyonu geliştirildi ve böylece roketin hem tekrar kullanılabilme potansiyeli hem de güvenilirliği arttı.
2020 yılının sonlarında uzaya gönderilmesi beklenen roket çok defa ertelemeye maruz kaldı.
Ancak yapılan görüşmeler sonucu fırlatmanın 9 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Falcon Heavy roketi, fırlatılması için Cape Canaveral’daki fırlatma bölgesi içerisinde bekletiliyor.
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