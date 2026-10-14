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ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi

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ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi

ABD'den envanterine katmaya başladığı 66 adet yeni F-16V Block 70 savaş uçağıyla hava gücünü artırmaya çalışan Tayvan, beklenmedik ve büyük bir askeri krizle karşı karşıya kaldı. Ticari hava yolu şirketlerinin sunduğu cazip maaşlar ve çalışma şartları sebebiyle deneyimli askeri pilotlarını hızla kaybeden ülke ordusu, "uçak var ancak uçuracak pilot yok" çıkmazına girdi. Bu devasa krizin önüne geçmek isteyen Tayvan Savunma Bakanlığı, askeri pilotların emeklilik yaşını 58'e çıkararak tecrübeli isimleri idari yüklerden muaf tutacak radikal bir düzenleme hazırlığına başladı.

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Foto - ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi

Ticari hava yolu şirketlerinin sunduğu yüksek maaşlar ve uzun çalışma yaşı nedeniyle askeri pilotlarını kaybeden ülke ordusu, bu krizin önüne geçmek için radikal bir önlem almaya hazırlanıyor.

#2
Foto - ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, "uçak var ancak uçuracak pilot yok" krizini aşmak adına askeri pilotların emeklilik yaşını 58'e çıkarmayı planlıyor.

#3
Foto - ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi

Sivil havacılıkta pilotların 65 yaşına kadar görev yapabilmesi nedeniyle erken yaşta ordudan ayrılan deneyimli askerleri bünyede tutmak isteyen Tayvan yönetimi, 58 yaşına kadar görev yapacak tecrübeli pilotları idari yüklerden muaf tutarak sadece uçuş, eğitim ve mentorluk görevlerinde tutmayı hedefliyor.

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Foto - ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi

Çin'in bölgedeki askeri baskısı ve sıklaşan tatbikatları nedeniyle devriye yükü artan Tayvan Hava Kuvvetleri, bir yandan yeni teslim edilen F-16V'lerin kabul ve yazılım testlerini yürütürken, diğer yandan Ocak ayında eğitimlerini tamamlayacak yeni pilotlarla filo doluluk oranını yükseltmeyi amaçlıyor.

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Foto - ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi

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