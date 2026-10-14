ABD’den alınan 66 adet F-16 hangarda öylece yatıyor! Büyük kriz patlak verdi
ABD'den envanterine katmaya başladığı 66 adet yeni F-16V Block 70 savaş uçağıyla hava gücünü artırmaya çalışan Tayvan, beklenmedik ve büyük bir askeri krizle karşı karşıya kaldı. Ticari hava yolu şirketlerinin sunduğu cazip maaşlar ve çalışma şartları sebebiyle deneyimli askeri pilotlarını hızla kaybeden ülke ordusu, "uçak var ancak uçuracak pilot yok" çıkmazına girdi. Bu devasa krizin önüne geçmek isteyen Tayvan Savunma Bakanlığı, askeri pilotların emeklilik yaşını 58'e çıkararak tecrübeli isimleri idari yüklerden muaf tutacak radikal bir düzenleme hazırlığına başladı.