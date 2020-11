New York ve Los Angeles Polisi, olası kargaşaya karşı hazır beklerken, 16 eyalette de Ulusal Muhafızlar müdahale etmek için hazır bulunuyor.GÖSTERİLER ŞU AN BARIŞÇIL DEVAM EDİYORBaşkan Donald Trump'ın seçimi kazanamaması ihtimaline karşı sonuçları kabul etmeyeceğini defalarca açıklamasının ardından, protestocular da haftalarca süren sokak eylemlerine hazırlanıyordu. Gösteriler şu an için genel olarak barışçıl şekilde devam ediyor. Protestocular, Lafayette Meydanı'nı çevreleyen çitlere onlarca afiş astığı görüldü.