  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
ABD’de etkili olan Debby Kasırgası

2024-08-06 07:57:51
ABD’de etkili olan Debby Kasırgası

ABD’nin Florida eyaletinde etki gösteren Debby Kasırgası nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 300 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, bin 700 uçuş iptal edildi. ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan Debby Kasırgası'nın bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, 2’si çocuk en az 4 kişinin şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı kazalarda hayatını kaybettiği belirtilirken, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Eyalet genelinde 300 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, en az bin 700 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) önümüzdeki iki gün boyunca Florida'nın yanı sıra, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde sel felaketleri yaşanabileceğini açıklayarak "yüksek risk uyarısı” yayınladı.

#1
Foto - ABD’de etkili olan Debby Kasırgası

Biden’dan Güney Carolina'da “acil durum” ilanına onay Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise, ABD Başkanı Joe Biden Güney Carolina Valisi Henry McMaster'ın Debby Kasırgası nedeniyle eyalette acil durum ilan edilmesi yönündeki talebini onayladı. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın eyalete afet ile mücadelede gerekli ekipman ve kaynakları sağlamasına olanak tanıyan kararla ilgili açıklamada, "Başkan Biden, bölge sakinlerini tetikte olmaya ve eyalet yönetimi ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırıyor" denildi. Kuzey Carolina'da OHAL ilan edildi

#2
Foto - ABD’de etkili olan Debby Kasırgası

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da Debby Kasırgası nedeniyle eyalet genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı olağanüstü hal ilan etti. Cooper, eyalet kaynaklarının afetle mücadele için seferber edilmesine olanak tanıyan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Hava koşulları Kuzey Carolina'ya yoğun yağmur ve sel getirme potansiyeline sahip olduğu için buna hazırlanıyoruz" dedi. Cooper, eyalet sakinlerini önlem almaya çağırdı.

#3
Foto - ABD’de etkili olan Debby Kasırgası

Debby Kasırgası Florida'yı vurmuştu ABD’nin Florida eyaletini vuran Debby Kasırgası şiddetli yağışlar ve rüzgarlara neden olmuş, eyalet genelinde acil durum ilan Florida Valisi Ron DeSantis afetle mücadele için 3 bin Ulusal Muhafız görevlendirmişti. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yönelik tahliye uyarıları yapılırken, kasırganın Florida'dan sonra Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmasının beklendiği açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'in hamlesi sonrası ilk açıklama: Bir Türk olarak görevimiz!
Otomotiv

Çin'in hamlesi sonrası ilk açıklama: Bir Türk olarak görevimiz!

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, yıl sonunda otomobil pazarının 800-850 bandında kapanacağını düşündüklerini belirtti. Başar ayrıca..
Irak’ta ABD askerlerine saldırı
Dünya

Irak’ta ABD askerlerine saldırı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı gerçekleştirildi.
Ver mehteri ver! İsrail askerleri pusuya düşürüldü
Gündem

Ver mehteri ver! İsrail askerleri pusuya düşürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde İsrail askerlerini pusuya d..
Sen neymişsin be! Olay ifşa... Ne yapacaksın bakalım Berna Laçin
Gündem

Sen neymişsin be! Olay ifşa... Ne yapacaksın bakalım Berna Laçin

Yanıltıcı ve provokatör eylemleriyle adından söz ettiren Berna Laçin'in kocası Tolga Eşiz’in rezaleti ifşa oldu. İşte sosyal medyada gündem ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den İsrail'e büyük darbe
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den İsrail'e büyük darbe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de katliam yapan terör devleti İsrail'e açılan davaya Türkiye'nin dahil olacağını söyledi...
İsrail'i vurmaya hazırlanan İran'dan Rusya hamlesi
Gündem

İsrail'i vurmaya hazırlanan İran'dan Rusya hamlesi

Balistik füzelerini yayınlayarak İsrail'e gözdağı veren İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoyg..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23