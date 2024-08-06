ABD’de etkili olan Debby Kasırgası

ABD’nin Florida eyaletinde etki gösteren Debby Kasırgası nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 300 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, bin 700 uçuş iptal edildi. ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan Debby Kasırgası'nın bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, 2’si çocuk en az 4 kişinin şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı kazalarda hayatını kaybettiği belirtilirken, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Eyalet genelinde 300 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, en az bin 700 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) önümüzdeki iki gün boyunca Florida'nın yanı sıra, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde sel felaketleri yaşanabileceğini açıklayarak "yüksek risk uyarısı” yayınladı.