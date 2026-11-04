ABD’de 2 yıl nasıl geçecek? Hezimet sonrası Trump'ı bekleyen senaryolar!

Bütçe görüşmeleri yeni siyasi mücadelenin merkezinde olacak Yeni Kongre döneminde Trump yönetimi ile Demokratlar arasındaki en önemli mücadele alanlarından birinin federal bütçe olması bekleniyor. Demokratların Kongre'de çoğunluğu sağlamasıyla birlikte Trump'ın savunma harcamaları, sınır güvenliği, göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve federal kurumların bütçelerine ilişkin taleplerini artık Demokratlarla uzlaşma sağlamadan geçirmesi oldukça zor gözüküyor. Bu durumda tarafların anlaşamaması halinde hükümetin kapanma süreçlerinin yaşanmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın Kongre'den geçen yasaları veto etme yetkisi, Demokratların kendi siyasi gündemlerini hayata geçirmelerini de zorlaştıracak. Başkanlık vetosunun aşılması için Kongre'nin her iki kanadında üçte iki çoğunluk gerektiğinden, Washington'da karşılıklı siyasi blokajların yaşanması ihtimali bulunuyor. Bu siyasi tablo altında Trump'ın kalan iki yılına, Beyaz Saray ile Demokratların kontrolündeki Kongre arasındaki siyasi güç savaşının damga vurması bekleniyor.