ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise ""Patriot’la karşılaştırdığımız zaman, Patriot’un gelişmiş modelleriyle eş bir hava savunma sistemini şu an Türkiye’nin envanterine katabilecek bir teknolojiye erişmiş durumdayız. Bir diğer tarafıyla da alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa yani şu an Türkiye kendi üretmiş olduğu silah sistemleriyle, hava savunma sistemleriyle gerek alçak irtifa, gerek orta irtifa gerekse yüksek irtifadan gelebilecek bütün füzeleri ve uçakları engellemekle ilgili bir caydırıcılığın altına imza atmış durumda. Menzil şu an siperde +100, bu bir diğer tarafıyla şu demek radar tespit sistemleri bunun çok daha ötesinde bir menzilden yaklaşmakta olan savaş uçağını, füzeyi ya da SİHA’yı görebilecek demek." ifadelerini kullandı.