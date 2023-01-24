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Teknoloji-Bilişim
12
ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

2023-01-24 11:40:12
ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Türkiye, ABD'nin vermediği Patriot'lara eş değer bir hava savunma sistemi geliştirdi. Projeyle ilgili dikkat çeken detayları havacılık gazeteci Tolga Özbek paylaştı.

#1
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Son dönemde Türkiye savunma sanayii alanında devrim niteliğinde adımlara imza atıyor.

#2
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

ABD'nin önümüze koyduğu engeller ve çeşitli yaptırımlar, Türkiye için net bir şekilde itici güç haline geldi.

#3
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi olan Siper'le ilgili çok önemli detayları paylaştı. İşte Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuşan Özbek'in çok önemli açıklamaları...

#4
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

çok önemli açıklamaları... Türkiye'nin hava savunma sistemleri konusunda çok önemli bir şirketi var. O da Roketsan'dır. Siper önemli.

#5
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

. Türkiye'nin bu yolda gidişi çok önemlidir. S-400, Patriot ve Samp-T'YE filan birkaç yıla hiç ihtiyaç kalmayacak.

#6
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Bu sistemlerin muadilini yapıyorsunuz. Siper Hava Savunma Sistemlerimizde en üst katman olacak

#7
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Birkaç yıla çok önemli yere geleceğimize inanıyorum. Ama yeni tehditlere karşı çok hızlı çalışmanız lazım.

#8
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Siper'in özellikleri neler? İşte detaylar... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füzesi 'Siper'in menzilinin 100 kilometreyi aştığını duyurdu.

#9
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

CNN TÜRK'te açıklama yapan Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş" Bu füze artık Patriotu yakaladığımız manasında bir füze. 2022 yılının uzun süren çalışmaları sonucunda bu noktaya gelmemiz Türkiye açısından çok önemli. Bu sistemleri çok kısa bir süre sonra S-400 füzelerinin bulunduğu noktaya getirebiliriz. Artık Patriotlara ihtiyacımız olamayabilir. Bu teknoloji Patriota eşit bir teknoloji.

#10
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar " 2 sene içerisinde S-400 sistemleri gibi bir sisteme sahip olacağımızı gösteriyor. Bizim kısa bir sürede milli bir hava savunma sistemine sahip olmamız bizim için çok önemli. Hava savunma sisteminde tüm parçaların milli olacak olması Türkiye'nin dış politikada da güçlü olmasını sağlayacaktır. Tehdidi ne kadar uzakta tutabildiğimiz önemlidir. Tehdit size gelmeden engellenebilmeli. Uçakların attığı füzeler akıllı mühimmat ve füzelerdir. Sizin de hava savunma sistemlerininiz angaje olarak bunu vurması gerekir. Karşımızdaki füzeler artık süpersonik füzeler. Eğer kaçırılırsa bir diğer hava savunma sistemini devreye sokmak için gereken vakit olacak demek" dedi.

#11
Foto - ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise ""Patriot’la karşılaştırdığımız zaman, Patriot’un gelişmiş modelleriyle eş bir hava savunma sistemini şu an Türkiye’nin envanterine katabilecek bir teknolojiye erişmiş durumdayız. Bir diğer tarafıyla da alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa yani şu an Türkiye kendi üretmiş olduğu silah sistemleriyle, hava savunma sistemleriyle gerek alçak irtifa, gerek orta irtifa gerekse yüksek irtifadan gelebilecek bütün füzeleri ve uçakları engellemekle ilgili bir caydırıcılığın altına imza atmış durumda. Menzil şu an siperde +100, bu bir diğer tarafıyla şu demek radar tespit sistemleri bunun çok daha ötesinde bir menzilden yaklaşmakta olan savaş uçağını, füzeyi ya da SİHA’yı görebilecek demek." ifadelerini kullandı.

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