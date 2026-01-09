ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

“İsrail ile niteliksel askeri üstünlük konusunda çok net ve uzun süredir yürürlükte olan bir anlaşmamız var. Bu politika, İsrail’in askeri üstünlüğünü zayıflatabilecek herhangi bir silah sistemini tedarik etmememizi öngörüyor” ifadelerini kullandı.