ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ülkesinin Türkiye konusundaki F-35 tutumunu yorumladı ve olası kararı açıkladı.
Gün sayıyordu yönetim ama yine kötü haberler art arda geliyor! Başa bela oldu asalak gibi yapıştı kulübe
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ülkesinin Türkiye konusundaki F-35 tutumunu yorumladı ve olası kararı açıkladı.
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, mevcut koşullar altında böyle bir satışın kısa vadede mümkün görünmediğini söyledi.
Huckabee, Türkiye’nin envanterinde bulunan Rus yapımı askeri sistemlerin F-35 süreci açısından temel bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. Büyükelçi, bu durumun ABD açısından “kesin bir engel” olarak değerlendirildiğini ifade etti.
“Bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini öngörmüyorum. Bunun nedenlerinden biri, Türkiye’nin hâlâ Rus yapımı askeri ekipmanlara sahip olmasıdır; bu durum F-35 satışı açısından kesin bir engel teşkil eder” dedi.
ABD ile İsrail arasında uzun yıllardır yürürlükte olan “niteliksel askeri üstünlük” (QME) politikasına da değinen Huckabee, bu çerçevenin ABD savunma ihracatında belirleyici olduğunu belirtti. Huckabee, bu politikanın İsrail’in askeri kapasitesini zayıflatabilecek silah sistemlerinin bölgeye satışını engellediğini söyledi.
“İsrail ile niteliksel askeri üstünlük konusunda çok net ve uzun süredir yürürlükte olan bir anlaşmamız var. Bu politika, İsrail’in askeri üstünlüğünü zayıflatabilecek herhangi bir silah sistemini tedarik etmememizi öngörüyor” ifadelerini kullandı.
ABD’nin bu yaklaşımının yalnızca İsrail’in değil, Washington’un da çıkarlarıyla örtüştüğünü savunan Huckabee, İsrail’in teknolojik üstünlüğünün korunmasının stratejik önemine dikkat çekti.
“İsrail her zaman en yeni, en iyi ve en ileri teknolojiye sahip olacak. Çünkü bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin de çıkarınadır” dedi. kaynak: gdhhaber
Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23