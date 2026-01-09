  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

Gün sayıyordu yönetim ama yine kötü haberler art arda geliyor! Başa bela oldu asalak gibi yapıştı kulübe

Türkiye’de çılgınlar gibi alınmaya başlanmıştı! Dev bankadan şaşkına çeviren gümüş uyarısı geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hilecilere geçit yok! Taklit ve tağşiş yapan o markalar açıklandı

Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

İkinci ele emtia darbesi: Piyasa sessizliğe büründü!

Kabul etti: Fenerbahçe’de yeni hedef stoper transferi! Yönetim Almanya'ya gidiyor
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ülkesinin Türkiye konusundaki F-35 tutumunu yorumladı ve olası kararı açıkladı.

1
#1
Foto - ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, mevcut koşullar altında böyle bir satışın kısa vadede mümkün görünmediğini söyledi.

#2
Foto - ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

Huckabee, Türkiye’nin envanterinde bulunan Rus yapımı askeri sistemlerin F-35 süreci açısından temel bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. Büyükelçi, bu durumun ABD açısından “kesin bir engel” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

#3
Foto - ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

“Bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini öngörmüyorum. Bunun nedenlerinden biri, Türkiye’nin hâlâ Rus yapımı askeri ekipmanlara sahip olmasıdır; bu durum F-35 satışı açısından kesin bir engel teşkil eder” dedi.

#4
Foto - ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

ABD ile İsrail arasında uzun yıllardır yürürlükte olan “niteliksel askeri üstünlük” (QME) politikasına da değinen Huckabee, bu çerçevenin ABD savunma ihracatında belirleyici olduğunu belirtti. Huckabee, bu politikanın İsrail’in askeri kapasitesini zayıflatabilecek silah sistemlerinin bölgeye satışını engellediğini söyledi.

#5
Foto - ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

“İsrail ile niteliksel askeri üstünlük konusunda çok net ve uzun süredir yürürlükte olan bir anlaşmamız var. Bu politika, İsrail’in askeri üstünlüğünü zayıflatabilecek herhangi bir silah sistemini tedarik etmememizi öngörüyor” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

ABD’nin bu yaklaşımının yalnızca İsrail’in değil, Washington’un da çıkarlarıyla örtüştüğünü savunan Huckabee, İsrail’in teknolojik üstünlüğünün korunmasının stratejik önemine dikkat çekti.

#7
Foto - ABD Türkiye için F-35 kararını duyurdu: Bizim çıkarımıza olan bu, yakın görünmüyor

“İsrail her zaman en yeni, en iyi ve en ileri teknolojiye sahip olacak. Çünkü bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin de çıkarınadır” dedi. kaynak: gdhhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KIZILELMA

Çok güzel,demekki TÜRKİYE insansız hava araçlarında olduğu gibi,savaş uçaklarında da yerli Milli olarak yol alıp,İnşaAllah lider konuma doğru yelken açacak ve TÜRK Mühendislerinin üstün zeka,azim ve başarısı ile hedefe ulaşıp aşağılık kahpe emperyalistin bu fırangasını parçalayıp atacaktır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
Almanya'da patlama! Ölüler var
Aktüel

Almanya'da patlama! Ölüler var

Almanya'da bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23