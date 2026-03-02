ABD savaş uçağı Kuveyt’te düşürülmüştü! Sağ kurtulan pilotu bakın ne yaptılar

Kuveyt'de bir F-15 savaş uçağı düşürüldü. İlk görüntülere göre uçak kuyruğuna yakın bir noktadan vuruldu. Defalarca havada takla atan jet uçağı ateşler içinde yere çakıldı. F-15, genellikle bir pilot ve bir yardımcı pilotla uçurulan bir uçağın o anda iki pilotla mı bir pilotla mı uçtuğu bilinmiyor.