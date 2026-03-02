  • İSTANBUL
ABD savaş uçağı Kuveyt’te düşürülmüştü! Sağ kurtulan pilotu bakın ne yaptılar
ABD savaş uçağı Kuveyt’te düşürülmüştü! Sağ kurtulan pilotu bakın ne yaptılar

ABD'nin F-15 uçağının Kuveyt açıklarında düşürülmesi sonrası dikkat çeken görüntüler geldi.

Kuveyt'de bir F-15 savaş uçağı düşürüldü. İlk görüntülere göre uçak kuyruğuna yakın bir noktadan vuruldu. Defalarca havada takla atan jet uçağı ateşler içinde yere çakıldı. F-15, genellikle bir pilot ve bir yardımcı pilotla uçurulan bir uçağın o anda iki pilotla mı bir pilotla mı uçtuğu bilinmiyor.

En az bir pilot, son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıktı. Yerel kaynaklara göre pilot uçaktan kaçmayı başardıktan sonra paraşütle yakın bir noktaya indi, burada Kuveytli yetkililer tarafından karşılandı. Pilot, uçaktan indikten sonra bir süre şok yaşadı. Elinde pilot tüfeğiyle bir süre bekledi. Kuveytli yetkililerin telkiniyle bir süre sonra sakinleştirildi. Son görüntülere göre pilot, sivil bir aracın bagajında güvenli bir noktaya götürüldü. Kuveyt açıklama yapmadı.

Uçağın İran tarafından vurulduğu kesin değil. F-15 tipi uçağın dost ateşi tarafından vurulmuş olabileceği iddia edildi ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Son aktarılan bilgilere göre bu uçak, 3. gününe giren savaşta düşen ilk ABD/İsrail koalisyonu uçağı oldu.

Yorumlar

Murat gözükara

Beter olsun bebek katili abd

hamdi

kuveyt bu hayine gereken cezayı vermeli
