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ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gururu olan ve "Yüzen Çelik Kubbe" olarak adlandırılan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, uluslararası alanda devasa bir ilgi odağı haline geldi. Yüzde 85'in üzerinde yerlilik oranıyla dünyanın en ileri teknolojiye sahip savaş gemilerinden biri olacak projenin, 2030 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceği açıklandı. ABD yönetiminin bile radarına aldığı bu stratejik güç, Mavi Vatan'ın güvenliğinde çığır açacak.

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#1
Foto - ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

TF 2000 inşası tamamlandığında dünya bahriyelerindeki en ileri teknolojiye sahip savaş gemilerinden birisi olacak. Bu kapsamda yakın zamanda yurtdışından askeri denizcilik alanında ihracat yasağını kaldıran ABD yönetiminin TF 2000 hava savunma muhribini de radara aldığı öğrenildi.

#2
Foto - ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

Gemi yakıt ikmali yapmadan 5000 deniz mili seyir yapabilecek. Gemide kullanılacak gelişmiş radar sistemleri ile hedef 450 kilometreden tespit edilebilecek. TF-2000'de kullanılacak füze sistemleri ise yerli üretim olması sayesinde ihtiyaca göre belirlenebilecek. Gemi, 40 km menzilli HİSAR-RF, 100 km menzilli SİPER Blok-1 ve 150 km menzilli SİPER Blok-2 Hava Savunma Füzelerinin kullanılabileceği şekilde tasarlandı.

#3
Foto - ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

Gemiden ayrıca ATMACA, GEZGİN ve diğer kara/deniz hedeflerine taarruz kabiliyetli füzeler de atılabilecek. Edinilen bilgilere göre 2030'a kadar 2 gemi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Şu an için toplamda 6 tane TF 2000 üretilmesi planlanıyor. TF-2000, özellikle deniz harekât alanında geniş bir sektörde etkin hava savunma sağlayacak şekilde tasarlandı. Mavi Vatan'daki çıkarları koruma misyonunda etkin bir rol oynayacak ve hava tehdidine karşı TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik birliklerin korunmasını da gerçekleştirecek. Yerli ve milli sistemler ile donatılacak TF-2000 muhribi, yüzde 85'in üzerinde oran ile Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak. Gemi 8 bin 300 ton deplasmana, 149 m tam boya ve 21,3 m genişliğe sahip olacak.

#4
Foto - ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

Gemi, bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlandı, çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ile 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak. Namlulu ve güdümlü mermili yakın hava savunma silah sistemleri ile 127 mm milli top kullanılacak. Hava savunma harbi kabiliyeti ile birlikte üstün denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olunacak. İlk defa bu gemide kullanılacak olan Bütünleşik Sonar Sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzili 73 km üzerine çıkarılacak.

#5
Foto - ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

Bünyesinde bulunacak İnsansız Hava ve Deniz Araçları ile üstün keşif ve muharebe yeteneğine sahip olacak ve asimetrik tehditleri her türlü ortamda erken ihbar kabiliyeti ile tespit ederek etkisiz hale getirecek. Tüm bu sensör ve silahların tam bütünleşik şekilde kullanılması Havelsan yapımı ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) ile temin edilecek.

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