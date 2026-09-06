ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi
Türkiye'nin savunma sanayisindeki gururu olan ve "Yüzen Çelik Kubbe" olarak adlandırılan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, uluslararası alanda devasa bir ilgi odağı haline geldi. Yüzde 85'in üzerinde yerlilik oranıyla dünyanın en ileri teknolojiye sahip savaş gemilerinden biri olacak projenin, 2030 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceği açıklandı. ABD yönetiminin bile radarına aldığı bu stratejik güç, Mavi Vatan'ın güvenliğinde çığır açacak.