ABD dâhil herkes peşinden koşuyor! Türkiye’nin Yüzen Çelik Kubbe’si dünyanın yakın radarında: Füzeleri havada vuran dev savaş gemisi için tarih verildi

Gemiden ayrıca ATMACA, GEZGİN ve diğer kara/deniz hedeflerine taarruz kabiliyetli füzeler de atılabilecek. Edinilen bilgilere göre 2030'a kadar 2 gemi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Şu an için toplamda 6 tane TF 2000 üretilmesi planlanıyor. TF-2000, özellikle deniz harekât alanında geniş bir sektörde etkin hava savunma sağlayacak şekilde tasarlandı. Mavi Vatan'daki çıkarları koruma misyonunda etkin bir rol oynayacak ve hava tehdidine karşı TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik birliklerin korunmasını da gerçekleştirecek. Yerli ve milli sistemler ile donatılacak TF-2000 muhribi, yüzde 85'in üzerinde oran ile Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak. Gemi 8 bin 300 ton deplasmana, 149 m tam boya ve 21,3 m genişliğe sahip olacak.