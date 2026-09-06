Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller
21- Bartın 102.13
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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21- Bartın 102.13
20- Denizli 102.14
19- Rize 102.32
18- Konya 102.36
17- Uşak 102.37
16- Karaman 102.52
15- Yalova 102.58
14- Zonguldak 102.68
13- Tekirdağ 102.82
12- Antalya 103.29
11- Trabzon 103.37
10- Kırklareli 103.38
9- Bursa 103.47
8- Balıkesir 103.59
7- Kocaeli 103.85
6- İstanbul 104.02
5- Çanakkale 104.02
4- Muğla 104.12
3- İzmir 104.51
2- Ankara 104.91
1- Eskişehir 105.20
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