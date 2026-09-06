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Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

21- Bartın 102.13

#1
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

20- Denizli 102.14

#2
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

19- Rize 102.32

#3
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

18- Konya 102.36

#4
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

17- Uşak 102.37

#5
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

16- Karaman 102.52

#6
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

15- Yalova 102.58

#7
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

14- Zonguldak 102.68

#8
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

13- Tekirdağ 102.82

#9
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

12- Antalya 103.29

#10
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

11- Trabzon 103.37

#11
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

10- Kırklareli 103.38

#12
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

9- Bursa 103.47

#13
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

8- Balıkesir 103.59

#14
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

7- Kocaeli 103.85

#15
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

6- İstanbul 104.02

#16
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

5- Çanakkale 104.02

#17
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

4- Muğla 104.12

#18
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

3- İzmir 104.51

#19
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

2- Ankara 104.91

#20
Foto - Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller

1- Eskişehir 105.20

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