Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

ABD HEYETİ PUTİN'E ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNDU Kremlin'e göre Witkoff ve Kushner Moskova ziyaretine kapsamlı hazırlık yaptı. ABD'li temsilcilerin yalnızca çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi yönündeki taleplerini aktarmadığı, Putin'e olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sunduğu belirtildi. Tarafların bu öneriler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ DE MASADAYDI Üç saatlik Kremlin zirvesi yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Putin ile ABD heyeti, Moskova-Washington ilişkilerinin geleceğini ve iki ülkenin birlikte gerçekleştirebileceği ekonomik projeleri de görüştü. Uşakov, “Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük ve karşılıklı fayda sağlayan projelerin” ayrıntılı biçimde ele alındığını açıkladı. Rus ve ABD liderlerinin doğrudan temaslarını sürdürmesi ve Witkoff-Kushner kanalı üzerinden yürütülen diplomatik çalışmaların devam etmesi konusunda da mutabakata varıldığı bildirildi.