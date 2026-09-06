Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı Kremlin'de kabul etti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olası çözüm yolları masaya yatırıldı. Kremlin, Putin'in siyasi ve diplomatik çözüm için ABD ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Moskova temaslarının ardından Kiev'e geçecek ABD heyetinin Putin'in mesajlarını Ukrayna tarafına aktaracağı açıklandı.