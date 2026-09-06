  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sebebi herkesi şaşırttı! Denize tam 62 bin litre soda döktüler İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Yerli buğday ‘PARLA’ tanıtıldı Türkiye’nin en zengin ve en fakir 10 şehri belli oldu! İşte 81 ilin tam sıralaması Saatler 22.25’te durmuştu! “Batmaz” denilen gemideki 25 kişi nereye kayboldu? Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu! Nefes darlığı ve öksürüğün nedeni bu olabilir! Hemen doktora başvurun! Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı Kremlin'de kabul etti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olası çözüm yolları masaya yatırıldı. Kremlin, Putin'in siyasi ve diplomatik çözüm için ABD ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Moskova temaslarının ardından Kiev'e geçecek ABD heyetinin Putin'in mesajlarını Ukrayna tarafına aktaracağı açıklandı.

#1
Foto - Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomasi trafiği Moskova'da kritik bir görüşmeyle devam etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü açıkladı. Uşakov, ABD heyetinin Moskova'ya sekizinci ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtirken temasları “yapıcı, güvene dayalı ve faydalı” olarak nitelendirdi.

#2
Foto - Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

MASADA UKRAYNA SAVAŞI VARDI Görüşmenin ana gündem maddesini Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik girişimler oluşturdu. Uşakov'un aktardığına göre Putin, Trump yönetiminin Ukrayna konusunda üstlendiği arabuluculuk rolüne önem verdiğini belirterek ABD Başkanı'na girişimleri nedeniyle teşekkür etti. Rus tarafı ise sahadaki son askeri durum hakkında ABD heyetine kapsamlı bilgi verdi. Kremlin açıklamasında Rus ordusunun cephede ilerlediği ve Moskova'nın belirlediği hedeflere ulaşılacağı görüşünün ABD tarafına iletildiği belirtildi.

#3
Foto - Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

PUTİN'DEN “TEMEL NEDENLER” VURGUSU Putin'in ABD heyetine verdiği mesajların başında Moskova'nın uzun süredir dile getirdiği şart geldi. Uşakov, görüşmede “krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin” özellikle vurgulandığını söyledi. Putin'in aynı zamanda Ukrayna meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için Washington ile ortak çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu teyit ettiği bildirildi.

#4
Foto - Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

MOSKOVA'DAN KİEV'E GEÇECEKLER Görüşmenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ABD heyetinin bundan sonraki durağı oldu. Witkoff ve Kushner'ın Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceği açıklandı. Uşakov, iki ismin Putin'in kalıcı barış konusundaki değerlendirmelerini Kiev'deki görüşmelerinde kullanacaklarını Moskova yönetimine bildirdiğini söyledi. Böylece ABD heyeti, Kremlin'deki yaklaşık üç saatlik görüşmenin ardından Putin'in yaklaşımını doğrudan Kiev'e taşıyacak.

#5
Foto - Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi

ABD HEYETİ PUTİN'E ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNDU Kremlin'e göre Witkoff ve Kushner Moskova ziyaretine kapsamlı hazırlık yaptı. ABD'li temsilcilerin yalnızca çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi yönündeki taleplerini aktarmadığı, Putin'e olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sunduğu belirtildi. Tarafların bu öneriler üzerindeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ DE MASADAYDI Üç saatlik Kremlin zirvesi yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Putin ile ABD heyeti, Moskova-Washington ilişkilerinin geleceğini ve iki ülkenin birlikte gerçekleştirebileceği ekonomik projeleri de görüştü. Uşakov, “Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük ve karşılıklı fayda sağlayan projelerin” ayrıntılı biçimde ele alındığını açıkladı. Rus ve ABD liderlerinin doğrudan temaslarını sürdürmesi ve Witkoff-Kushner kanalı üzerinden yürütülen diplomatik çalışmaların devam etmesi konusunda da mutabakata varıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar
Dünya

Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar

Ruhi Çenet’in New York’taki Yahudi cemaatlerini konu alan belgeseli, ABD’de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yeni bir tartışmanın fiti..
Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 İle yeni müftü atandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 İle yeni müftü atandı

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 35 ile yeni müftü atandı.

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü
Dünya

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

İran’ın batısında yakıt yüklü tankerin karıştığı zincirleme kazanın ardından patlama meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki olayda 11..
Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya ..
UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkı..
Koltuk sevdası ittifak kurdurdu! Masada kaybettiklerini skandal ittifakla kurtarma peşindeler!
Gündem

Koltuk sevdası ittifak kurdurdu! Masada kaybettiklerini skandal ittifakla kurtarma peşindeler!

Kendi meclis üyelerinin partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla meclisteki çoğunluğunu yitirme korkusu yaşayan CHP yönetimi, kolt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23