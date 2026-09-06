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Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Papua Yeni Gine'de yaklaşık 40 yıldır mühürlü duran ve küresel çapta büyük heyecana yol açan Panguna bakır ve altın madeni nihayet yeniden faaliyete geçiyor. Küresel elektrifikasyon çağında bakır talebinin tavan yaptığı bir dönemde devreye sokulan dev sahanın rezerv değerinin 160 milyar doları bulduğu hesaplandı. Ruhsatın devredilmesiyle birlikte başlatılan teknik inceleme süreci, madencilik sektöründe şimdiden büyük bir hareketlilik oluşturdu.

#1
Foto - Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Hindistan merkezli demir cevheri üreticisi Lloyds Metals & Energy Ltd., Papua Yeni Gine'de yaklaşık 40 yıldır kapalı olan Panguna bakır madeninin faaliyetlerini yeniden başlatma çalışmalarına başlama izni aldı.

#2
Foto - Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Bloomberg'in haberine göre, madencilik ruhsatı devlete ait Bougainville Minerals Ltd. şirketinde bulunurken, Lloyds projede "onaylanmış kalkınma ortağı" sıfatıyla yer alıyor. Küresel elektrifikasyon eğiliminin bakır talebini artırdığı bir dönemde hayata geçirilen projede, madende kalan rezerv miktarı 5,3 milyon ton bakır ve 19,3 milyon ons altın olarak hesaplanıyor. Mevcut piyasa fiyatları üzerinden bu rezervin toplam değerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

#3
Foto - Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Lloyds Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Gupta, Panguna projesinin şirket açısından olumlu bir gelişme olduğunu ancak sürecin henüz inceleme aşamasında ilerlediğini kaydetti. Gupta, mevcut aşamada takvim ve maliyetlere dair kesin bir öngörü paylaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

#4
Foto - Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Papua Yeni Gine hükümeti, Avustralya borsasında kote olan Bougainville Copper Ltd. şirketinin bölgedeki arama ruhsatını iptal etmesinin ardından Haziran ayında 25 yıllık işletme ruhsatını Bougainville Minerals'a devretti. Hükümetin, yüzde 50'si Bougainville Minerals'a ait olmak üzere Bougainville Copper şirketinde toplam yüzde 74 oranında hisse kontrolü bulunuyordu.

#5
Foto - Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Yeni lisanslama süreçlerinin tamamlanma süresi ve toplam proje maliyeti henüz netleşmedi.

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