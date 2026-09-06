Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş

Bloomberg'in haberine göre, madencilik ruhsatı devlete ait Bougainville Minerals Ltd. şirketinde bulunurken, Lloyds projede "onaylanmış kalkınma ortağı" sıfatıyla yer alıyor. Küresel elektrifikasyon eğiliminin bakır talebini artırdığı bir dönemde hayata geçirilen projede, madende kalan rezerv miktarı 5,3 milyon ton bakır ve 19,3 milyon ons altın olarak hesaplanıyor. Mevcut piyasa fiyatları üzerinden bu rezervin toplam değerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu belirtiliyor.