Ruhsat devri tamamlandı, tarihi süreç başladı! 40 yıl sonra yeniden açılacak olan dev madende meğer tam 160 milyar dolarlık hazine yatıyormuş
Papua Yeni Gine'de yaklaşık 40 yıldır mühürlü duran ve küresel çapta büyük heyecana yol açan Panguna bakır ve altın madeni nihayet yeniden faaliyete geçiyor. Küresel elektrifikasyon çağında bakır talebinin tavan yaptığı bir dönemde devreye sokulan dev sahanın rezerv değerinin 160 milyar doları bulduğu hesaplandı. Ruhsatın devredilmesiyle birlikte başlatılan teknik inceleme süreci, madencilik sektöründe şimdiden büyük bir hareketlilik oluşturdu.