İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!
İşgalci İsrail ordusunda Gazze saldırıları sonrasında derinleşen psikolojik kriz yeni bir olayla gündeme geldi. Netanya'da sivil kıyafetle silahlı şekilde dolaşan ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtilen 20 yaşındaki İsrail askeri David Hoyer Amrani, polisin “dur” ihtarına uymayıp havaya ateş açmasının ardından vuruldu. Hastaneye kaldırılan asker hayatını kaybederken, İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman'dan çarpıcı bir itiraf geldi: “Bir uçurumun eşiğindeyiz.”