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İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!

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İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!

İşgalci İsrail ordusunda Gazze saldırıları sonrasında derinleşen psikolojik kriz yeni bir olayla gündeme geldi. Netanya'da sivil kıyafetle silahlı şekilde dolaşan ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtilen 20 yaşındaki İsrail askeri David Hoyer Amrani, polisin “dur” ihtarına uymayıp havaya ateş açmasının ardından vuruldu. Hastaneye kaldırılan asker hayatını kaybederken, İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman'dan çarpıcı bir itiraf geldi: “Bir uçurumun eşiğindeyiz.”

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Foto - İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!

Gazze'de on binlerce sivili hedef alan saldırılarını sürdüren işgal ordusunda yaşanan psikolojik sorunlar İsrail'in kendi sokaklarına taşındı. Netanya kentinde silahlı bir İsrail askeri, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. İsrail polisinden yapılan açıklamada hayatını kaybeden askerin 20 yaşındaki David Hoyer Amrani olduğu bildirildi. Amrani'nin yaklaşık 8 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde görev yapmaya başladığı aktarıldı.

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Foto - İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!

İŞGAL ASKERİNİN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU YAŞADIĞI BELİRTİLDİ İsrail Kanal 13 televizyonunun aktardığı bilgilere göre Amrani travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordu. Sivil kıyafetli ve silahlı askerin, polisin “dur” ihtarına uymadığı ve ardından havaya ateş açtığı belirtildi. Bunun üzerine İsrail polisi Amrani'ye ateş açtı. Yaralanan asker hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece işgal ordusunda görev yapan askerlerden birinin yaşadığı psikolojik kriz, İsrail polisinin askeri vurarak öldürmesiyle sonuçlandı.

#3
Foto - İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!

İSRAİL'DEN İTİRAF: UÇURUMUN EŞİĞİNDEYİZ Olayın ardından İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaliman, yaşananların İsrail açısından yeni bir alarm olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu durum İsrail için bir başka uyarı. Bir uçurumun eşiğindeyiz.” Açıklama, Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın İsrail askerleri üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Foto - İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!

İŞGAL ORDUSUNDA İNTİHAR ALARMI İsrail ordusundaki psikolojik sorunların boyutunu gösteren bir başka veri ise asker intiharlarında yaşanan artış. Haaretz'in aktardığı verilere göre 2025 yılında görev başındayken 22 İsrail askeri intihar etti. Bu sayı, işgal ordusunda son 15 yılın en yüksek yıllık asker intiharı rakamı olarak kayıtlara geçti. İsrail'de askerler arasında görülen psikolojik sorunlar ve intihar vakalarındaki artışın, özellikle Ekim 2023 sonrasında Gazze Şeridi'nde yürütülen uzun süreli askeri operasyonların etkileriyle bağlantısı tartışılıyor.

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Foto - İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu!

Netanya'da yaşanan son olay ise İsrail ordusundaki psikolojik krizin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

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