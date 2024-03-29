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ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

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Teknoloji-Bilişim
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ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

2024-03-29 21:31:23
ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

ABD'nin Çin yönetimine karşı uyguladığı çip ambargosunu artıracağı ortaya çıktı.

#1
Foto - ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Bu karar, iki ülke arasında son dönemde oldukça artan gerilime bağlanıyor.

#2
Foto - ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

Ticaret bakanı Gina Raimondo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir güvenlik tehditi olarak algıladıkları Çin’in özel çip teknolojilerine erişimini daha da kısıtlayacaklarını belirtirken, özellikle bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını söyledi. İşte tüm detaylar…

#3
Foto - ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı biliniyor.

#4
Foto - ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

Ağırlıklı olarak Amerika ve Batı yanlısı Uzak Doğu ülkeleri tarafından üretilen bu teknolojilerin Çin’in eline geçmesini istemediklerinin altını çizen Raimondo, Amerikan halkını korumak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini açıkladı. Bu çiplerin askeri anlamda da büyük bir önem arz etmeye başladığı söyleniyor.

#5
Foto - ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

Bu bağlamda, Çinli şirketler için çip alanında bir dizi yeni ihracat sınırlaması getireceklerini belirten Raimondo’nun, özellikle ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulamaya hazırlandığı konuşuluyor.

#6
Foto - ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

Biden yönetimi daha önce de bu paralelde adımlar atmıştı. Fakat tüm bu önlemlerin Çin’in çip teknolojisindeki ilerlemesini gerçekten durdurup durduramayacağı şu an için bilinmiyor.

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