ABD çip ambargosunun dozunu artırıyor

Ticaret bakanı Gina Raimondo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir güvenlik tehditi olarak algıladıkları Çin’in özel çip teknolojilerine erişimini daha da kısıtlayacaklarını belirtirken, özellikle bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını söyledi. İşte tüm detaylar…