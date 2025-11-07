ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

Büyük teknoloji hisseleri baskı yaratıyor “Muhteşem Yedili” olarak bilinen teknoloji hisselerinin çoğu, halihazırda yüksek değerlemeye sahip olan S&P 500 Endeksi’nin bile oldukça üzerinde işlem görüyor. Yardeni Research’ün konuyla ilgili analizine göre, bu şirketlerin önümüzdeki 12 aya yönelik fiyat/kazanç oranları S&P 500’le karşılaştırıldığında belirgin biçimde yüksek seyrediyor. Franklin Templeton Enstitüsü Kıdemli Borsa Stratejisti Chris Galipeau ise, “Borsalar ucuz değil. Hata payımız çok dar. Önümüzdeki yıl bilanço beklentilerinin güçlü kalması gerekiyor” uyarısında bulunuyor. Galipeau, bu beklentilerin zayıflaması ya da sorgulanmasının “sorun yaratabileceğini” söyledi.