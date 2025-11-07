  • İSTANBUL
ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

S&P 500, ‘Muhteşem Yedili’ olarak adlandırılan teknoloji devlerine olan bağımlılığı nedeniyle baskı altında. Uzmanlar, piyasanın artık “hata payı çok dar” bir döneme girdiğini söylüyor.

#1
Foto - ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

ABD borsaları, yüksek değerlemelere ilişkin endişeler nedeniyle düşüş eğiliminde. S&P 500 Endeksi, ağırlıklı olarak teknoloji devlerinden oluşan yapısı nedeniyle düzeltmelere karşı daha hassas konumda. Marketwatch’un haberine göre perşembe günü kaydedilen geri çekilme de ayın başından beridir ABD borsalarında görülebilen bu trende bir örnek niteliğinde.

#2
Foto - ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

Büyük teknoloji hisseleri baskı yaratıyor “Muhteşem Yedili” olarak bilinen teknoloji hisselerinin çoğu, halihazırda yüksek değerlemeye sahip olan S&P 500 Endeksi’nin bile oldukça üzerinde işlem görüyor. Yardeni Research’ün konuyla ilgili analizine göre, bu şirketlerin önümüzdeki 12 aya yönelik fiyat/kazanç oranları S&P 500’le karşılaştırıldığında belirgin biçimde yüksek seyrediyor. Franklin Templeton Enstitüsü Kıdemli Borsa Stratejisti Chris Galipeau ise, “Borsalar ucuz değil. Hata payımız çok dar. Önümüzdeki yıl bilanço beklentilerinin güçlü kalması gerekiyor” uyarısında bulunuyor. Galipeau, bu beklentilerin zayıflaması ya da sorgulanmasının “sorun yaratabileceğini” söyledi.

#3
Foto - ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

ABD’de işten çıkarmalar arttı Perşembe günü yayımlanan Challenger raporunun, ekim ayında ABD’de işten çıkarmalarda artış olduğunu göstermesinin ardından Amerikan borsaları sert bir şekilde geriledi. ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle resmi ekonomik veriler hâlâ gecikiyor. Yatırımcılarsa Challenger, Gray & Christmas gibi özel kuruluşların raporlarına daha fazla önem veriyor. Dow Jones Endeksi perşembe günü yüzde 0,8, S&P 500 yüzde 1,1, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,9 düştü. Yardeni Research, işten çıkarmaların çoğunun depo ve teknoloji sektörlerinde yaşandığına dikkat çekerek, “Depolamada otomasyon ve robotik verimliliği artırıyor, yapay zekâ da teknolojide aynı etkiyi yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

“Muhteşem Yedili” hisselerinde sert düşüş Roundhill Muhteşem Yedili ETF’si perşembe gününü yüzde 2,1 kayıpla kapattı. Nvidia, Tesla, Amazon, Meta ve Microsoft hisselerinde sert düşüşler yaşanırken, Apple hafif geriledi. Google’ın ana şirketi Alphabet ise pozitif kapanış yapan tek hisse oldu. S&P 500’ün teknoloji hisselerine yüksek oranda bağımlı yapısı, bu hisselerin son dönemdeki sert yükselişleri sonrası yatırımcıları tedirgin ediyor. Kasım ayı başından bu yana S&P 500 yüzde 1,8 düşerken aynı dönemde Roundhill Muhteşem Yedili ETF’si ise yüzde 2,6 değer kaybetti.

#5
Foto - ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

Yapay zekâ yatırımları büyümeyi sürdürüyor Ekim sonunda bilanço açıklayan teknoloji devleri, yapay zekâya yönelik büyük yatırımlarını sürdürdü. Galipeau, “Büyük teknoloji şirketleri son yıllarda ABD’deki sermaye harcamalarını sürüklüyor ve bu harcamalar şimdi bir üst seviyeye çıkmış gibi görünüyor” dedi. Galipeau yapay zekâ yatırımlarındaki olası bir yavaşlamanın borsada endişe yaratabileceğini söyledi. Ancak borsa uzmanı büyük teknoloji şirketlerinin kâr kalitesinin “mükemmel” olduğunu ve serbest nakit akışlarının “tarihin en güçlü seviyelerinde” seyrettiğini de açıklamasına ekledi.

#6
Foto - ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

Piyasa hala boğa trendinde Kasım ayında yaşanan geri çekilmelere rağmen S&P 500, yıl başından bu yana yüzde 14,3 artıda. Galipeau, üçüncü çeyrekte açıklanan güçlü şirket bilançolarının piyasanın dayanıklılığını desteklediğini belirtti: “Piyasalar bilanço büyümesine odaklanır ve bilançolar insanların tahmininden çok daha iyi geldi.” Galipeau ayrıca, büyük teknoloji şirketlerinin devasa yapay zekâ yatırımlarının ötesinde, yapay zekânın diğer sektörlerde de verimliliği ve kârlılığı artırmaya başladığını söyledi. Şimdiyse tüm gözler, bu ay sonunda açıklanacak Nvidia’nın üçüncü çeyrek sonuçlarına çevrilmiş durumda. Navellier & Associates yatırım direktörü Louis Navellier, “Nvidia’nın güçlü bilançosu, yapay zekâ anlatısını da yeniden güçlendirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

