ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

ABD’de işten çıkarmalar arttı Perşembe günü yayımlanan Challenger raporunun, ekim ayında ABD’de işten çıkarmalarda artış olduğunu göstermesinin ardından Amerikan borsaları sert bir şekilde geriledi. ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle resmi ekonomik veriler hâlâ gecikiyor. Yatırımcılarsa Challenger, Gray & Christmas gibi özel kuruluşların raporlarına daha fazla önem veriyor. Dow Jones Endeksi perşembe günü yüzde 0,8, S&P 500 yüzde 1,1, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,9 düştü. Yardeni Research, işten çıkarmaların çoğunun depo ve teknoloji sektörlerinde yaşandığına dikkat çekerek, “Depolamada otomasyon ve robotik verimliliği artırıyor, yapay zekâ da teknolojide aynı etkiyi yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.