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ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı

ABD'nin ambargo kararı sonrası Mahar Air'in Türkiye uçuşları resmen yasaklandı. Alınan karar şirkerlere iletildi.

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Foto - ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 8 Eylül 2026 tarihinde ilan ettiği yeni yaptırım paketinin yankıları sürüyor.

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Foto - ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı

“Operation Economic Outcast” adı verilen operasyon doğrultusunda 36 hedef yaptırım listesine alınmış ve İran'ın aktif hava yolu şirketlerinin tamamına kısıtlamalar getirilmişti

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Foto - ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı

Söz konusu ambargo kararı neticesinde İranlı Mahan Air'in Türkiye uçuşları yasaklandı.

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Foto - ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı

Alınan yasak kararı ilgili tüm şirketlere resmen tebliğ edildi.

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Yorumlar

Dostum

Hani dostum turanp nerede
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