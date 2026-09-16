ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı
ABD'nin ambargo kararı sonrası Mahar Air'in Türkiye uçuşları resmen yasaklandı. Alınan karar şirkerlere iletildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin ambargo kararı sonrası Mahar Air'in Türkiye uçuşları resmen yasaklandı. Alınan karar şirkerlere iletildi.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 8 Eylül 2026 tarihinde ilan ettiği yeni yaptırım paketinin yankıları sürüyor.
“Operation Economic Outcast” adı verilen operasyon doğrultusunda 36 hedef yaptırım listesine alınmış ve İran'ın aktif hava yolu şirketlerinin tamamına kısıtlamalar getirilmişti
Söz konusu ambargo kararı neticesinde İranlı Mahan Air'in Türkiye uçuşları yasaklandı.
Alınan yasak kararı ilgili tüm şirketlere resmen tebliğ edildi.
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