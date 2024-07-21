ABD basını duyurdu: Yıldız isimden şok eden sözler! 'Fenerbahçe hayatımın hatası'

Alperen, altyapı sürecini, Beşiktaş‘a gelişini ve orada yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Teksüt Bandırma parasal problemlerden dolayı kapanmak zorunda kaldı. Biz de nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Bize projeleri getirdiler, Bursa olabileceğini, Beşiktaş olabileceğini söylediler. 18 oyuncuyduk, ‘şu kadar verip alabilirsiniz’ gibi bir durum vardı. O zamanlar Beşiktaş 650.000 vereceğini söylemiş. Banvit de bir milyon dolar istiyordu. Menajerimiz de ‘tamam, çocuklar oynasın, ben paranın geri kalanını vericem’ demiş. Sonra biz Beşiktaş’a gittik. Beşiktaş büyük bir camia. Çoğu kulübe gitmişler, Galatasaray gibi büyük kulüplere gitmişler fakat onlar ‘biz yapamayız, riski alamayız’ demişler. Biz gittik, Şehmus vardı, benim arkadaşlarım vardı, sekiz tane Banvit’ten gelen oyuncu vardı. Normalde yabancı kuralı beş olmasına rağmen üç yabancı vardı. Beşiktaş bizim önümüzü açtı. Mesela benim önümde kimse yoktu. O da büyük bir avantajtı. Şu anda Türk oyuncuların böyle bir şansı yok. Şimdi kural da değişti, onlar için daha da zor olacak.