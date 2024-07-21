ABD basını duyurdu: Yıldız isimden şok eden sözler! 'Fenerbahçe hayatımın hatası'

Ben önümde kimse olmayacağını görünce bu avantajı kullanmak için yediklerime ve antrenmanlarıma çok dikkat ettim. Antrenmanlarımı iki katına çıkardım. Benim yanımda McDonalds yerlerdi, ben yemezdim. Aşırı zayıfladım. Baya kilo verdim ve çok ağırlık idmanı da yapıyordum. Sonra baya fit oldum ve harika bir sezon geçirdim. Sezonun ortalarında NBA konuşmaları başladı. Hayal edemiyorsun tabii. Giresun’dan gelmişsin, Banvit’te oynamışsın… İnsanların yarısı gitmememi istiyordu, yarısı gidip orada kendimi geliştirmemi istiyordu. Beni ise hiçbir şey etkilemedi. O zamanlar Fenerbahçe transferleri vs. hep bunlar konuşuluyordu. Bu sosyal baskının altında kalmadan ‘gideceğim, ne olursa olsun gideceğim. Bir yıl oynamasam bile İngilizcemi ve vücudumu geliştiririm, gitmek istiyorum’ dedim. Bana Fenerbahçe‘den teklif geldi. Beşiktaş’a teklif yapılıyor fakat Türkiye’de sana da soruluyor. Ben istemiyorsam gitmiyorum. Bana Fenerbahçe yüksek bir teklif yapmıştı. O zamanlar aylık 30.000 liraya oynuyorduk. Fenerbahçe’nin teklifi gelince istemediğimi söyledim. Beni sezon ortasında istemişlerdi. Beşiktaş’ta üç yıllık kontratım vardı. O kontratta NBA çıkışı maddesi vardı. Ben NBA’e gitmek istersem para ödemiyorum, zaten NBA, aldığı takıma bir para ödüyor. Ben Fenerbahçe’ye gitseydim bana büyük bir para vereceklerdi. Bunun karşılığında ‘Alperen NBA’e giderse ben üç milyon para istiyorum’ diyeceklerdi. NBA de bunu bir yere kadar ödeyebiliyor. 800.000 dolar ödüyor, gerisini sen ödüyorsun. Bu benim hayatımın hatası olacaktı. Bunu biliyordum. O yüzden teklifleri kabul etmedim. Beşiktaş’ta 30 dakika oynuyordum, Fener‘e gidip 15 dakika oynamak istemiyordum. Beşiktaş’ta oynayıp, kendimi geliştirip sezon sonunda NBA’e gitmeyi istiyordum.”