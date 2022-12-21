ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

THE WASHINGTON POST: ERDOĞAN’IN RAKİBİNİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ The Washington Post ise kararı “Siyasi uzmanlar, belediye başkanının yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir rakibini ortadan kaldırma girişimi olarak yorumluyor” ifadeleriyle duyurdu. BİLD: ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ İMAMOĞLU Almanya merkezli Bild gazetesi, “Erdoğan, 2023 seçimlerinde en büyük rakibini saf dışı mı etmek istiyor?“ sözleriyle kararı duyurdu.. Bild, İmamoğlu'nun önemli bir figür ve Erdoğan’ın karşısına dikilen kişi olduğunu yazdı. BLİCK: ERDOĞAN’IN RAKİBİNE SİYASET YASAĞI İsviçre'nin Blick gazetesi kararı, “Erdoğan'ın muhtemel rakibine siyaset yasağı” sözleriyle duyurdu. Haberde İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın en büyük rakiplerinden biri olacağını ancak hapis ve siyaset yasağı ile durumun riske girdiği belirtildi. AVRUPA DESTEKLİYOR Türkiye karşıtlığıyla tanınan eski Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, açıktan İmamoğlu'na destek verdi. Karar sonrası İmamoğlu'nu etiketleyerek paylaşım yapan Piri, “Ve hep beraber göreceksiniz her şey çok güzel olacak” diyerek İmamoğlu'na adaylık desteği verdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, yargının bağımsız olmadığı yalanını dillendirdiği açıklamasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek oldu. Açıklamada, “Asliye ceza mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘kamu görevlilerine hakaret' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırması ve siyasi hayattan men etmesi, Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir. Bu ceza orantısızdır ve Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı. ALMANLAR İMAMOĞLU’NUN YANINDA Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya da İmamoğlu’nun arkasında. Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, 'İyi bir arkadaşım” dediği İmamoğlu için "Erdoğan'ın gelecek yıl seçim yenilgisinden korktuğunu gösteren siyasi saikler içeren bir karar" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, kararı 'demokrasi için ağır bir gerileme' olarak değerlendirdiğini duyurdu. Alman Sol Partili Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel “İstanbul Belediye Başkanı İmamoğu hapis cezası aldı, siyasi yasak getirildi. Suçu: İstanbul’da yapılan seçimleri iki kere kazanmak ve tek adam hükümdarına güçlü bir rakip olmak. Bu karar ve diğer gelişmeler 2023 seçimlerinin hiç de adil olmayacağını gösteriyor.” dedi. SPD Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, “Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler bakımından yargının sürekli siyasallaşması fena bir işaret” dedi. Yeşiller Parti’li Tarım Bakanı Cem Özdemir, "Demirtaş’tan sonra şimdi İmamoğlu: Erdoğan bütün siyasi rakiplerini hapse atmak istiyor. Sadece iktidarı çatırdayan biri böyle davranır" dedi. CDU milletvekili Serap Güler, "İstanbul’dan korkunç haberler. Bu, Ekrem İmamoğlu’nu seçim öncesi devre dışı bırakma girişiminden başka bir şey değil. Alman hükümeti buna sessiz kalmamalı" ifadesine yer verdi.