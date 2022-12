ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

FETÖ DESTEKLİYOR FETÖ’nin istihbarat aparatı Said Sefa, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına arka çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ'nün en büyük yalan servis noktasından 'Fuatavni' isimli Twitter hesabının kurucusu olan Said Sefa, “İmamoğlu'nun derhal cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını” istedi. FETÖ'cü Sefa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu noktada, yarından tezi yok her türlü riski göze alarak ‘Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır’ derlerse, diyebilirlerse tarihi bir adım atmış, iktidarı beklemediği yerden vurmuş olurlar. Oyun bozmadan, oyun kurulmaz!" dedi. CIA DESTEKLİYOR İmamoğlu'nu açıktan destekleyen diğer isim, eski CIA Danışmanı Henri Barkey. ABD’li Barkey, hakaret suçundan ceza alan Ekrem İmamoğlu’nu, “şiir okuduğu için” 1999 yılında cezaevine atılıp siyasi yasak konulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hikayesine benzetmeye çalıştı. CIA Danışmanı Barkey, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırf muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek için düzmece bir davada suçlu bulundu. Erdoğan bu kararından pişman olacak. Kendi tarihini unutmuş görünüyor; kendi yükselişini 1999'daki mahkûmiyetine borçludur.” açıklamasında bulundu. İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili ABD’den de destek geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.” denildi. İmamoğlu’na arka çıkan ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel ise, "Adil olmayan ceza; insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygıya uymuyor" açıklamasında bulundu.