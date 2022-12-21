  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

2022-12-21 12:30:23
ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; ABD, FETÖ ve Batı’dan sonra İsrail'den de destek aldı. YSK üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesinleşmemiş yargı kararı üzerinden 6’lı masanın ortak adaylığı için sahneye çıktı. “2023’te her şey çok güzel olacak” diyerek öne atılan Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteğini de arkasına alarak 'siyasi mağduriyet şovu'na imza attığı yönünde eleştiriliyor. Mahkemenin 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı sonrası kendisini adeta muhalefet blokunun adayı ilan eden İmamoğlu’nun arkasında hangi güçlerin yer aldığı da netlik kazandı.

#1
Foto - ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına konumlandırılan Ekrem İmamoğlu’nun ortak adaylığı köpürtülürken; ABD’nin karanlık isimleri, Avrupa’nın şaibeli siyasetçileri ve diplomatları, manşetlerinden operasyon gerçekleştiren Batı ve İsrail medyası, FETÖ’nün kanlı kalemleri topyekün “İmamoğlu korosu” oluşturdu. İSRAİL DESTEKLİYOR İsrail'in en önemli yayın organlarından Haaretz gazetesi, kesinleşmemiş hapis cezası sonrası Ekrem İmamoğlu'na açıkça destek verenler kervanına katıldı. İmamoğlu'na güzellemeler yapan Haaretz, İETT'deki yolsuzluk iddialarına rağmen İmamoğlu'nun yolsuzluklarla mücadele eden biri olduğunu, Yenikapı'da hizmet araçlarını sergileyen İmamoğlu'nun 'İhtiyaç fazlası araçları sergilediğini' ve dindar bir geçmişe sahip muhafazakar bir siyasetçi olduğunu yazdı. Haaretz haberinde şu ifadelere yer verdi; 52 yaşındaki İmamoğlu solcu veya liberal değil. Dindar bir geçmişe sahip muhafazakar, sağcı bir Kemalist. Ancak aynı zamanda yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele eden biri. Belediyenin halkın parasıyla satın aldığı ve kiraladığı onlarca arabayı sergilemişti. Doğaya zarar vereceği gerekçesiyle Erdoğan'ın İstanbul ve çevresi için planladığı görkemli projelere karşı çıktı. İsrailli yayın organı ayrıca İmamoğlu ile cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir mücadele olduğunu belirterek "İkisi arasındaki mücadele hiç bitmiyordu ve Belediye Başkanı'nın siyasetten uzaklaştırılmasının an meselesi olduğu belliydi." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

FETÖ DESTEKLİYOR FETÖ’nin istihbarat aparatı Said Sefa, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına arka çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ'nün en büyük yalan servis noktasından 'Fuatavni' isimli Twitter hesabının kurucusu olan Said Sefa, “İmamoğlu'nun derhal cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını” istedi. FETÖ'cü Sefa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu noktada, yarından tezi yok her türlü riski göze alarak ‘Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır’ derlerse, diyebilirlerse tarihi bir adım atmış, iktidarı beklemediği yerden vurmuş olurlar. Oyun bozmadan, oyun kurulmaz!" dedi. CIA DESTEKLİYOR İmamoğlu'nu açıktan destekleyen diğer isim, eski CIA Danışmanı Henri Barkey. ABD’li Barkey, hakaret suçundan ceza alan Ekrem İmamoğlu’nu, “şiir okuduğu için” 1999 yılında cezaevine atılıp siyasi yasak konulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hikayesine benzetmeye çalıştı. CIA Danışmanı Barkey, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırf muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek için düzmece bir davada suçlu bulundu. Erdoğan bu kararından pişman olacak. Kendi tarihini unutmuş görünüyor; kendi yükselişini 1999'daki mahkûmiyetine borçludur.” açıklamasında bulundu. İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili ABD’den de destek geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.” denildi. İmamoğlu’na arka çıkan ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel ise, "Adil olmayan ceza; insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygıya uymuyor" açıklamasında bulundu.

#3
Foto - ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

THE WASHINGTON POST: ERDOĞAN’IN RAKİBİNİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ The Washington Post ise kararı “Siyasi uzmanlar, belediye başkanının yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir rakibini ortadan kaldırma girişimi olarak yorumluyor” ifadeleriyle duyurdu. BİLD: ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ İMAMOĞLU Almanya merkezli Bild gazetesi, “Erdoğan, 2023 seçimlerinde en büyük rakibini saf dışı mı etmek istiyor?“ sözleriyle kararı duyurdu.. Bild, İmamoğlu'nun önemli bir figür ve Erdoğan’ın karşısına dikilen kişi olduğunu yazdı. BLİCK: ERDOĞAN’IN RAKİBİNE SİYASET YASAĞI İsviçre'nin Blick gazetesi kararı, “Erdoğan'ın muhtemel rakibine siyaset yasağı” sözleriyle duyurdu. Haberde İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın en büyük rakiplerinden biri olacağını ancak hapis ve siyaset yasağı ile durumun riske girdiği belirtildi. AVRUPA DESTEKLİYOR Türkiye karşıtlığıyla tanınan eski Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, açıktan İmamoğlu'na destek verdi. Karar sonrası İmamoğlu'nu etiketleyerek paylaşım yapan Piri, “Ve hep beraber göreceksiniz her şey çok güzel olacak” diyerek İmamoğlu'na adaylık desteği verdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, yargının bağımsız olmadığı yalanını dillendirdiği açıklamasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek oldu. Açıklamada, “Asliye ceza mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘kamu görevlilerine hakaret' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırması ve siyasi hayattan men etmesi, Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir. Bu ceza orantısızdır ve Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı. ALMANLAR İMAMOĞLU’NUN YANINDA Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya da İmamoğlu’nun arkasında. Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, 'İyi bir arkadaşım” dediği İmamoğlu için "Erdoğan'ın gelecek yıl seçim yenilgisinden korktuğunu gösteren siyasi saikler içeren bir karar" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, kararı 'demokrasi için ağır bir gerileme' olarak değerlendirdiğini duyurdu. Alman Sol Partili Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel “İstanbul Belediye Başkanı İmamoğu hapis cezası aldı, siyasi yasak getirildi. Suçu: İstanbul’da yapılan seçimleri iki kere kazanmak ve tek adam hükümdarına güçlü bir rakip olmak. Bu karar ve diğer gelişmeler 2023 seçimlerinin hiç de adil olmayacağını gösteriyor.” dedi. SPD Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, “Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler bakımından yargının sürekli siyasallaşması fena bir işaret” dedi. Yeşiller Parti’li Tarım Bakanı Cem Özdemir, "Demirtaş’tan sonra şimdi İmamoğlu: Erdoğan bütün siyasi rakiplerini hapse atmak istiyor. Sadece iktidarı çatırdayan biri böyle davranır" dedi. CDU milletvekili Serap Güler, "İstanbul’dan korkunç haberler. Bu, Ekrem İmamoğlu’nu seçim öncesi devre dışı bırakma girişiminden başka bir şey değil. Alman hükümeti buna sessiz kalmamalı" ifadesine yer verdi.

#4
Foto - ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

ELÇİLER YANINDAN AYRILMIYOR ABD, İmamoğlu seçilir seçilmez 5 milyon dolarlık “hibe” parası gönderdi. 22 Eylül 2020’de dönemin ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile İmamoğlu arasında “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi" kapsamında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı. İmamoğlu, 7 Aralık 2021’de İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’u İBB binasında ağırladı.

#5
Foto - ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

İstanbul'da kar felaketi yaşandığı 24 Ocak 2022’de bir restoranda İngiliz Büyükelçi Chilcott ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gizli görüşme yaptı. Sarıyer’deki balık restoranında yapılan görüşme, daha sonra görüntüleriyle basına sızdı. İmamoğlu, 31 Ocak 2022’de ise ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell ile bir araya geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yurt dışı gezilerine karşı hamle yaparak, 100 büyükelçiyi Boğaz'da ağırladı. 7 Aralık'ta Kuruçeşme Divan'ında gerçekleştirilen görüşmede ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin konsolosları da yer aldı.

#6
Foto - ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

ZAMANLAMA MANİDAR İmamoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı ile manidar zamanda bir araya geldi. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın açıklaması yapmış, Çavuşoğlu'ndan Belçikalı mevkidaşına, “Sizden beklentimiz Belçika’da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız” çağrısı yapmıştı. Çavuşoğlu’nun 15 Aralık’ta azarladığı Bakan Lahbib, bir gün sonra 16 Aralık’ta İmamoğlu ile görüşmeye koşmuştu. 30 Mart 2022’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve farklı ülkelerin büyükelçilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı toplantıda konuşan İmamoğlu, sanki Türkiye devlet yetkilisiymiş gibi ağırlandı.

#7
Foto - ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

Tepki çeken açıklama: Dolar hemen 25 lira olmalı
Ekonomi

Tepki çeken açıklama: Dolar hemen 25 lira olmalı

Dolar kurundaki artış hayat pahalılığını direkt olarak etkiliyor. İhracatçıların doların yükselmesi konusunda hükümete yaptığı baskı vatanda..
Rüştü Reçber'den olay sözler! Yok artık...
Spor

Rüştü Reçber'den olay sözler! Yok artık...

Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı.

Hiç yanılmayan Mert Başaran'dan dolar, altın ve konut tahmini: Paranız 3'e katlar hemen alın
Ekonomi

Hiç yanılmayan Mert Başaran'dan dolar, altın ve konut tahmini: Paranız 3'e katlar hemen alın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, "Dolar mı, ev mi, altın mı?" sorusuna yanıt vererek küçük yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu...
Cezaevinde ölen darbeci Vural Avar'ı
Gündem

Cezaevinde ölen darbeci Vural Avar'ı "şehit" ilan ettiler!

28 Şubat darbecilerinden dönemin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın..
Savunma Bakanı noktayı koydu! Başörtüsü ile sorununuz varsa bu ülkeyi terk edin
Dünya

Savunma Bakanı noktayı koydu! Başörtüsü ile sorununuz varsa bu ülkeyi terk edin

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale, başörtülü kadınlara ayrımcılık yapanların ülkede yeri olamayacağını söyledi. Müslümanlar ülkede yüzde 11'li..
O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karara göre, eğlence vergisi sıfırlandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23