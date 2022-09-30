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Dünya
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ABD 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

2022-09-30 10:37:31
ABD 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı.

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Foto - ABD 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu.

#2
Foto - ABD 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.

#3
Foto - ABD 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

Fort Myers bölgesinde vatandaşlar, kasırga öncesi ihtiyaçlarını tedarik etmek üzere Home Depot isimli inşaat ürünleri şirketi şubesine geldi.

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Foto - ABD 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

Amerikalılar, benzin istasyonları önlerinde de uzun kuyruklar oluşturdu.

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