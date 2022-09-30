2022-09-30 10:37:31 ABD 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı.
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı.
Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu.
Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.
Fort Myers bölgesinde vatandaşlar, kasırga öncesi ihtiyaçlarını tedarik etmek üzere Home Depot isimli inşaat ürünleri şirketi şubesine geldi.
Amerikalılar, benzin istasyonları önlerinde de uzun kuyruklar oluşturdu.
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