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Yaşam
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Abant Gölü’nde kartpostallık manzara

2023-12-17 20:12:45
Abant Gölü’nde kartpostallık manzara

Beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda hamsi festivali düzenlendi.

#1
Foto - Abant Gölü’nde kartpostallık manzara

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda üniversite öğrencilerinin katılımıyla 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

#2
Foto - Abant Gölü’nde kartpostallık manzara

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki milli parkta gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Ziyaretçiler, karla kaplı ağaçların oluşturduğu güzel görüntü eşliğinde göl etrafında yürüdü, iskelede fotoğraf çekildi.

#3
Foto - Abant Gölü’nde kartpostallık manzara

Milli parkta Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali de kar manzaraları eşliğinde yoğun katılımla yapıldı.

#4
Foto - Abant Gölü’nde kartpostallık manzara

Organizasyon kapsamında 42 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ile davetlilerin katıldığı festivalde topluluk üyelerince pişirilen 2 ton balık ikram edildi.

#5
Foto - Abant Gölü’nde kartpostallık manzara

Ekmek arası hamsi almak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte ayrıca katılımcılar, zemin çamur olmasına rağmen müzik eşliğinde horon tepti.

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