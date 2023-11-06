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A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

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Aktüel
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A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

2023-11-06 02:10:07
A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

A101 aktüel 9 Kasım 2023 kataloğu indirimleri belli oldu. A101 aktüel bu hafta yine geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti. Teknolojik ürünler, elektrikli motorlu bisiklet, koltuk takımları, kişisel bakım ürünleri A101 market ve a101.com.tr online alışveriş sitesinden satıla sunulacak. A101'de bu Perşembe; Toshıba 58 Ultra HD Android TV 13,999 TL, Onvo 50″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 8,999 TL., Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 6,399 TL. Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12,990 TL., Özge Koltuk Takımı 10,990 TL, Büyük Boy Hurç 44,90 TL, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL fiyatlarıyla a101 online alışveriş ve market raflarında yer bulacak.

#1
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

A101 aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım 2023 alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. A101 katalog evin ihtiyaçlarını temin edebileceğiniz ürünleri evlerinize getiriyor. A101 kataloğu içerisinde mutfak ve züccaciye eşyalarından, teknoloji ve kişisel bakım ürünlerine pek çok şey indirimli olarak yer alıyor. A101 aktüel bu hafta; SEG İnox No-Frost Buzdolabı 15,499 TL., Arzum Starblend Multi Blender Seti 999 TL. , Fakir Rocky Dik Süpürge 1,099 TL. , Homend Toastbuster Tost Makinesi 899 TL., Kiwi KSM Waffle Makinesi 429 TL. fiyatları ile online satış ve mağazalarda olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel 9 Kasım 2023 kataloğu tamamı...

#2
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

Toshıba 65″ Ultra HD Qled Android TV 17,499 TL. Toshıba 58 Ultra HD Android TV 13,999 TL. Onvo 50″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 8,999 TL. Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 6,399 TL. HiKING A43 Cep Telefonu 4,399 TL. KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4,199 TL. QCY T13 Anc Bluetooth 5.3 Kulaklık 479 TL. Piranha Full HD PC Kamera 99,90 TL.

#3
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

SEG 9 KG Silver Çamaşır Makinesi 8,799 TL. SEG İnox Bulaşık Makinesi 7,499 TL. SEG İnox No-Frost Buzdolabı 15,499 TL.

#4
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

Arzum Starblend Multi Blender Seti 999 TL. Fakir Rocky Dik Süpürge 1,099 TL. Homend Toastbuster Tost Makinesi 899 TL. Kiwi KSM Waffle Makinesi 429 TL. Kiwi Yağlı Radyatör 899 TL. Kiwi Cam Elektrikli Cezve 299 TL. Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 399 TL. Aprilla Saç Kurutma Makinesi 279 TL. Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL. Aprilla 3 Barlı Su Dalgası Maşası 379 TL. Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12,990 TL.

#5
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

Özge Koltuk Takımı 10,990 TL. Tuna Koltuk Takımı 10,990 TL. Buse Koltuk Takımı 10,990 TL.

#6
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4,990 TL.

#7
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

Büyük Boy ABS Valiz 599 TL. Orta Boy ABS Valiz 499 TL. Kabin Boy Boy ABS Valiz 349 TL. Mega Boy Hurç 59,90 TL. Büyük Boy Hurç 44,90 TL. Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL. Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 189 TL. Bayan Flanel Piama Takımı 189 TL.

#8
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL. Taç Bella Döküm Tava 299 TL. Taç Bella Döküm Derin Tencere 499 TL. Cem Nero 3’lü Tava Set 279 TL. Silikon Set 109 TL. Termos 55 TL. Melamin Tepsi Çeşitleri 89,90 TL. Su Matarası 22,50 TL. Mini 3’lü Saklama Kapları 12,90 TL. Karma Mutfak Gereçleri 19,90 TL. İpli Manuel Rondo Seti 119 TL.

#9
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

LAV Kapaklı Şişe 49,90 TL. LAV 12 Parça Çay Seti 129 TL.

#10
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

#11
Foto - A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

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