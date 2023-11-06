A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var

A101 aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım 2023 alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. A101 katalog evin ihtiyaçlarını temin edebileceğiniz ürünleri evlerinize getiriyor. A101 kataloğu içerisinde mutfak ve züccaciye eşyalarından, teknoloji ve kişisel bakım ürünlerine pek çok şey indirimli olarak yer alıyor. A101 aktüel bu hafta; SEG İnox No-Frost Buzdolabı 15,499 TL., Arzum Starblend Multi Blender Seti 999 TL. , Fakir Rocky Dik Süpürge 1,099 TL. , Homend Toastbuster Tost Makinesi 899 TL., Kiwi KSM Waffle Makinesi 429 TL. fiyatları ile online satış ve mağazalarda olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel 9 Kasım 2023 kataloğu tamamı...