2023-11-06 02:10:07 A101 Aktüel 9 KASIM 2023 kataloğu || A101'de hangi ürünler indirimde, bu hafta A101'de neler var
A101 aktüel 9 Kasım 2023 kataloğu indirimleri belli oldu. A101 aktüel bu hafta yine geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti. Teknolojik ürünler, elektrikli motorlu bisiklet, koltuk takımları, kişisel bakım ürünleri A101 market ve a101.com.tr online alışveriş sitesinden satıla sunulacak. A101'de bu Perşembe; Toshıba 58 Ultra HD Android TV 13,999 TL, Onvo 50″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 8,999 TL., Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 6,399 TL. Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12,990 TL., Özge Koltuk Takımı 10,990 TL, Büyük Boy Hurç 44,90 TL, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL fiyatlarıyla a101 online alışveriş ve market raflarında yer bulacak.