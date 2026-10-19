Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı

Dünyanın en pahalı baharatı safran; krosin, krosetin ve safranal gibi güçlü bileşenleriyle adeta doğal bir şifa kaynağıdır. Hücreleri yenileyen yüksek antioksidan yapısı sayesinde bağışıklığı güçlendirirken, beyindeki serotonin seviyesini artırarak stres, kaygı ve depresyon belirtilerini yatıştırır. Hafızayı destekler, göz sağlığını korur ve kadınlarda adet öncesi ağrı ile duygusal dalgalanmaları hafifletir. Sindirim sistemini düzenleyen ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olan safran, kan dolaşımını rahatlatıp kalp-damar sağlığını da korur. Ancak etkili bir bitki olduğu için günlük birkaç lifi geçmeyecek dozda tüketilmeli, hamileler ve kronik hastalar doktora danışmadan kullanmamalıdır.