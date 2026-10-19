Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen ve "kırmızı altın" olarak bilinen safranın kilosunun 900 bin liraya kadar yükselmesi üzerine tarlalarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tohumundan soğanına kadar yüksek değere sahip ürünü hırsızlara karşı korumak amacıyla jandarma ekipleri termal kameralar ve dronelar ile gece gündüz devriye atıyor. Üreticilerin ve kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu mor çiçekli safran tarlaları, aynı zamanda görsel şöleniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.