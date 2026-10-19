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Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı

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Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen ve "kırmızı altın" olarak bilinen safranın kilosunun 900 bin liraya kadar yükselmesi üzerine tarlalarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tohumundan soğanına kadar yüksek değere sahip ürünü hırsızlara karşı korumak amacıyla jandarma ekipleri termal kameralar ve dronelar ile gece gündüz devriye atıyor. Üreticilerin ve kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu mor çiçekli safran tarlaları, aynı zamanda görsel şöleniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı

Türkiye’de üretimin ana üssü konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "kırmızı altın" olarak bilinen safran için alarm seviyesi en üste çıkarıldı. Ekim ve kasım ayında hasadı yapılan safranın kilosunun 600 bin- 900 bin liraya ulaşmasıyla birlikte tarlalara hırsızlar dadandı. Çiftçiler ve güvenlik güçleri omuz omuza vererek tarladaki mahsulü korumaya başladı.

#2
Foto - Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı

Fındık ve fıstık gibi yüksek katma değerli ürünlerin ardından safran tarlalarında da sıkı bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Termal görüş mercekleri ve drone kameralarla 24 saat gözetlenen arazilerde jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor. Erken ekim yapan üreticiler de bir yıllık emeklerini riske atmamak adına kolluk kuvvetleriyle dönüşümlü nöbet tutuyor.

#3
Foto - Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı

Hasadının büyük bölümü yurt dışı pazarına ihraç edilen ve olgunlaşma dönemiyle birlikte mor çiçekleriyle görsel şölen sunan tarlalar, sadece tüccarların değil bölgeye gelen turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı

Dünyanın en pahalı baharatı safran; krosin, krosetin ve safranal gibi güçlü bileşenleriyle adeta doğal bir şifa kaynağıdır. Hücreleri yenileyen yüksek antioksidan yapısı sayesinde bağışıklığı güçlendirirken, beyindeki serotonin seviyesini artırarak stres, kaygı ve depresyon belirtilerini yatıştırır. Hafızayı destekler, göz sağlığını korur ve kadınlarda adet öncesi ağrı ile duygusal dalgalanmaları hafifletir. Sindirim sistemini düzenleyen ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olan safran, kan dolaşımını rahatlatıp kalp-damar sağlığını da korur. Ancak etkili bir bitki olduğu için günlük birkaç lifi geçmeyecek dozda tüketilmeli, hamileler ve kronik hastalar doktora danışmadan kullanmamalıdır.

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