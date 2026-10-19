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Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

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Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

Avrupa’nın birçok ülkesinde peş peşe patlak veren protestolar giderek sertleşiyor. Fransa’dan Belçika’ya, İtalya’dan Arnavutluk’a ve Almanya’ya uzanan gösterilerde polis ile eylemciler karşı karşıya gelirken, bazı kentlerde araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve sokaklar adeta savaş alanına döndü. Eğitim politikaları, hayat pahalılığı ve hükümetlere yönelik tepkiler farklı ülkelerde protestoların gerekçeleri arasında yer alırken, İsrail’in Gazze politikalarına ve Avrupa hükümetlerinin Tel Aviv yönetimine verdiği desteğe karşı düzenlenen Filistin yanlısı eylemler de kıtanın birçok noktasında sokak hareketliliğini artırdı. Avrupa’nın farklı başkentlerinden gelen görüntüler, kıtada yükselen toplumsal gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

Avrupa, son yılların en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Fransa'da eğitim sistemine yönelik tepkilerle başlayan protestolar, hükümet politikaları ve hayat pahalılığına karşı eylemlerin patlak vermesiyle kıta geneline yayılarak kitlesel gösterilere dönüştü.

#2
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

Günlerdir süren ancak hafta sonu on binlerce kişinin sokağa indiği Fransa, Belçika, İtalya ve Arnavutluk savaş alanına döndü. Kaos ateşi dört bir yanı sardı. Şiddet sarmalında tarihi binalar ve araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Polise taş ve molotofkokteylleri atan protestoculara polis sert müdahalede bulundu. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

#3
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

TARİHİ BİNALAR YAKILDI FRANSA Başta eğitim sistemi olmak üzere kamu hizmetlerindeki kötüleşme ve hayat pahalılığına karşı günlerdir protesto gösterileri düzenleniyor. Hafta sonu liseliler, çiftçiler ve aktivistler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi başkent Paris, Lyon ve Marsilya gibi büyük kentlerde yüzlerce farklı noktada eylem düzenledi.

#4
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

Bazı kamu binaları ateşe verildi, dünyaca ünlü markaların mağazaları yağmalandı. Protestolarda yaklaşık 1.500 mağaza ve dükkânın zarar gördüğü toplam zararın yüz milyonlarca avroyu bulabileceği bildirildi. Lyon'da bir turizm ofisi, Limoges kentinde ise 140 yılı aşkın geçmişe sahip tarihi Limoges Belediye Binası ateşe verildi. Alevlerin sardığı binanın tepesindeki tarihi çan çöktü. Marsilya'da da belediye binası basıldı. Göstericiler, 1789 Fransız Devrimi'ne gönderme yaparak, "Bu bir devrim! Bastille'i basıyoruz" diye slogan attı.

#5
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL Lyon'un güneybatısındaki Saint-Etienne kentinde 17 yaşındaki bir gösterici, bir el bombasının patlaması sonucu elini kaybetti. Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti. Şiddet sarmalına dönüşen gösteriler sırasında 1800 kişinin gözaltına alındığı, yaklaşık 500 polis, itfaiyeci ve sağlık görevlisinin yaralandığı bildirildi.

#6
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

Ülkede geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini belirten Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, olaylarda yoğun bir şiddet yaşandığını belirterek, bilançonun daha da ağır olmamasının "mucize" olduğunu söyledi. Ulusa sesleniş konuşmasında "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise valilerin bazı gösterileri yasaklama kararı alabileceklerini açıkladı.

#7
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

İTALYA KAOS KITAYI SARDI İTALYA Ülkede hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine karşı binlerce kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Bazı gruplar ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, Milano Katedrali'nin önündeki Piazza del Duomo Meydanı'nda çıkan çatışmalarda taş ve sert cisimler atan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı göstericiler, bariyer ve çevredeki işletmelerden aldıkları masalarla barikat kurdu. Çevre sokaklara yayılan çatışmalar sırasında toplu taşıma durakları ve bazı tarihi binaların camları zarar gördü. Polis, göstericileri lüks alışveriş merkezinin de bulunduğu alanlardan uzaklaştırmaya çalışırken, turistler kent merkezinden kaçtı. Olaylar sırasında mağazalar kepenk indirdi, bazı çalışanlar ve turistlerin içeride mahsur kaldığı olaylar yaşandı. Aralarında çok sayıda reşit olmayanların da olduğu 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

#8
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

MEYDANLAR HAREKETLİ ALMANYA Başkent Berlin'de öğrenciler, bütçe kesintilerine ve zorunlu askerlik planlarına karşı çıkmak için Fransa'daki akranlarına destek vermek amacıyla sokaklara döküldü. Kentin Schöneberg semtinde toplanan yüzlerce eylemci, sağanak yağış altında Mitte ilçesindeki Fransız Lisesi'ne doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Friedrichshain ve Kreuzberg bölgelerindeki okulların önünde de barikatlar kurup girişleri kapatan protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. "Zorunlu askerliğe hayır" ve "Savaş yerine eğitim" dövizleri taşıyan göstericiler, Avrupa genelinde yayılan eğitim eylemlerine dayanışma mesajı gönderirken Filistin'e destek sloganları da attı.

#9
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

ŞİDDET SARMALI YAYILIYOR ARNAVUTLUK Ekonomik problemler ve eğitim sorunlarına karşı haftalardır süren protestolar hafta sonu daha da büyüdü. Başkent Tiran'da başlayan eylemler diğer kentlere de yayıldı. Binlerce kişi sokağa indi. Maskeli protestocular polisle çatıştı. Polis protestoculara tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve coplarla karşılık verdi. Polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı. Şiddet sarmalında hükümet binaları, bankalar, iş yerleri ve kamu tesisleri hasar gördü.

#10
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI BELÇİKA Başkent Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Bazı guruplar ve polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericiler göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Sivil polis ekipleri kalabalığın arasından bazı kişileri gözaltına aldı. Göstericiler "arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları attı. Liege polisi 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

#11
Foto - Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor

GÖSTERİLERDE SİYONİST İSRAİL PARMAĞI Terör rejimi İsrail, soykırımına ve işgaline tepki vermeye başlayan Avrupa ülkelerini açık açık tehdit ediyor. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da aşırı sağın yükselişiyle iç savaşın zaten başladığını öne sürerek diğer ülkelere göz dağı veren açıklamalarda bulundu. Chikli "Fransa'da sağın iktidara gelmesinin bir iç savaşı tetikleyeceğine inanıyordum. Meğer iyimsermişim: İç savaş çoktan başlamış! İsrail'e ihanet etmiş olmasına rağmen, Fransa'nın barbarlığa karşı zafer kazanmasını diliyorum. Belçika ve İngiltere, muhtemelen sırada siz varsınız. Hazırlanın" İfadelerini kullandı.

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