Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor
Avrupa’nın birçok ülkesinde peş peşe patlak veren protestolar giderek sertleşiyor. Fransa’dan Belçika’ya, İtalya’dan Arnavutluk’a ve Almanya’ya uzanan gösterilerde polis ile eylemciler karşı karşıya gelirken, bazı kentlerde araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve sokaklar adeta savaş alanına döndü. Eğitim politikaları, hayat pahalılığı ve hükümetlere yönelik tepkiler farklı ülkelerde protestoların gerekçeleri arasında yer alırken, İsrail’in Gazze politikalarına ve Avrupa hükümetlerinin Tel Aviv yönetimine verdiği desteğe karşı düzenlenen Filistin yanlısı eylemler de kıtanın birçok noktasında sokak hareketliliğini artırdı. Avrupa’nın farklı başkentlerinden gelen görüntüler, kıtada yükselen toplumsal gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.