  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam Memiş altın ve gümüş için rakam verdi: Bu fiyatları bir daha görmek zor Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu! İhtimali bile mide bulandırıyor! Zelenski için “Yok artık” dedirten iddia Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu Köseliği yüzünden alay ediliyordu! Son halini görenler tanıyamıyor Emekli albay 'Bu silah Türkiye'de' diyerek duyurdu: Işık hızında çalışıyor engelleyemezsiniz Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler! Milyonları ilgilendiren istihdam atağı! İşte SGK'nın yeni projeleri Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir etkinlikte pilavdan zehirlenenlerin sayısı 182'ye yükseldi.

#1
Foto - Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftli Mahallesi’nde birlik ve beraberliği güçlendirmek ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde meydana geldi.

#2
Foto - Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu!

Çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, ikram edilen tavuklu pilavı yiyen ve ayranları içen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan kişiler, ilçedeki hastanelere başvurdu.

#3
Foto - Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu!

Hastaneye başvuranların sayısının 182’ye ulaştığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlattı. Tavuklu pilav ile bazılarının son kullanma tarihi geçtiği öğrenilen ayranlardan numuneler alındı.

#4
Foto - Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu!

Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var
Ekonomi

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklana..
İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler
Gündem

İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler

İşgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize ettiği, Türkiye’den İsrail’e güzellik ürünleri taşıdığı ve iki oğlunun..
Almanya’da film gibi firar! Silahlı adamları hastaneyi basıp Diyar Gündüz’ü kaçırdı
Gündem

Almanya’da film gibi firar! Silahlı adamları hastaneyi basıp Diyar Gündüz’ü kaçırdı

Almanya’da organize uyuşturucu kaçakçılığı ve başka suçlardan toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Diyar Gündüz’ün firarı ülkede alarma ..
İBB yolsuzluk davasında savcı mütalaasını açıkladı! İmamoğlu için kararını bildirdi
Gündem

İBB yolsuzluk davasında savcı mütalaasını açıkladı! İmamoğlu için kararını bildirdi

SON DAKİKA... İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı. Savcılık, tutuklu sanıklardan Ümit Polat ile Nilg..
Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor
Gündem

Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor

Paris sokakları Gezi benzeri görüntülerle savaş alanına dönerken, lüks mağazaları yağmalayan eylemcilere karşı Fransız polisinin uyguladığı ..
Yine birileri düğmeye bastı! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan skandal yazı
Gündem

Yine birileri düğmeye bastı! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan skandal yazı

“İki devlet, tek millet” anlayışıyla tarihi ve stratejik bir kardeşlik bağına sahip Türkiye ile Azerbaycan’ın arasına nifak sokmaya dönük di..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23