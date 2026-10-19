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Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler!

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IHA Giriş Tarihi:

Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler!

Hatay'ın Bintaş Mahallesi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra ortaya çıkan salyangozlar bütün mahalleyi istila etti.

#1
Foto - Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler!

Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini devam ettiriyor.

#2
Foto - Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler!

8 EVİ İSTİLA ETTİLER Mahallede bulunan yaklaşık 8 evi istila eden salyangozlara karşı çözüm arayan vatandaşlar, ilaç ve tuz dökerek çözüm arasalar da istiladan kurtulamadıklarını aktardı.

#3
Foto - Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler!

"ÇÖZÜM BULAMADIK" Salyangozlara karşı ilacın etkisinin bir gün sürdüğünü ifade eden Ahmet Çalışır, "Biz bunlardan çok rahatsız. Sebze ekiyoruz, yiyemiyoruz ve bahçemizi sarıyor. Evimizin içerisine kadar giriyor. İlaç attık, tuz attık ve kükürt attık çözüm bulamadık." dedi.

#4
Foto - Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler!

"İLACIN ETKİSİ BİR GÜN SÜRÜYOR" Salyangoz istilasından rahatsız olduklarını dile getiren Çalışır, "İlacını her yere atıyorum gidiyor ama ertesi gün tekrar devam ediyor. İlacın etkisi bir gün sürüyor ve sürekli devam ediyor. Depremden sonra hep bu haldeyiz. Marulu salladığımızda şakır şakır salyangoz dökülüyor, yenmez haldeydi. Burada salyangozlara yetkililer bir çare bulursa memnun kalır ve minnettar oluruz." diye konuştu.

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