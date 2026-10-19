Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler!

"İLACIN ETKİSİ BİR GÜN SÜRÜYOR" Salyangoz istilasından rahatsız olduklarını dile getiren Çalışır, "İlacını her yere atıyorum gidiyor ama ertesi gün tekrar devam ediyor. İlacın etkisi bir gün sürüyor ve sürekli devam ediyor. Depremden sonra hep bu haldeyiz. Marulu salladığımızda şakır şakır salyangoz dökülüyor, yenmez haldeydi. Burada salyangozlara yetkililer bir çare bulursa memnun kalır ve minnettar oluruz." diye konuştu.