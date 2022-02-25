Köyde toplu mezar bulundu

Çalışma grubunun üyesi Zaur Ismayilov, yaptığı açıklamada Ağdam, Fuzuli, Hocavend ve Şuşa kentleri çevresinde benzer mezarlıklar olduğunu söyledi. Ismayilov, "Bu toplu mezarlardan birisi Hocavend'in Edilli köyünde. Tanıkların ifadelerine göre mezarı bulmak mümkün. Ön bilgilere göre 15-20 kişinin kalıntılarının orada olduğu tahmin ediliyor. Devlet Komisyonu'nun bazı toplu mezarlar hakkında bilgisi var. GPRS koordinatları belirlendi. Orada gömülü olan kişilerin sayısı belirlendi. Yavaş yavaş, alanlar mayınlardan temizlendiğinde toplu mezarlar da birer birer açılacak” dedi.