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Dünya
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Köyde toplu mezar bulundu

2022-02-25 18:43:58
Köyde toplu mezar bulundu

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehineler Devlet Komisyonu Çalışma Grubu tarafından toplanan ifadeler ve materyaller sayesinde toplu mezar belirlendi.

#1
Foto - Çalışma grubunun üyesi Zaur Ismayilov, yaptığı açıklamada Ağdam, Fuzuli, Hocavend ve Şuşa kentleri çevresinde benzer mezarlıklar olduğunu söyledi. Ismayilov,

Çalışma grubunun üyesi Zaur Ismayilov, yaptığı açıklamada Ağdam, Fuzuli, Hocavend ve Şuşa kentleri çevresinde benzer mezarlıklar olduğunu söyledi. Ismayilov, "Bu toplu mezarlardan birisi Hocavend'in Edilli köyünde. Tanıkların ifadelerine göre mezarı bulmak mümkün. Ön bilgilere göre 15-20 kişinin kalıntılarının orada olduğu tahmin ediliyor. Devlet Komisyonu'nun bazı toplu mezarlar hakkında bilgisi var. GPRS koordinatları belirlendi. Orada gömülü olan kişilerin sayısı belirlendi. Yavaş yavaş, alanlar mayınlardan temizlendiğinde toplu mezarlar da birer birer açılacak” dedi.

#2
Foto - Zaur Ismayilov, Fuzuli ilçesine bağlı Seyidahmedli köyünde eski

Zaur Ismayilov, Fuzuli ilçesine bağlı Seyidahmedli köyünde eski "Kolhoz İdaresi" bölgesinde 10'dan fazla Azerbaycanlının gömülü olduğu toplu mezarlar hakkında ellerinde bilgi bulunduğunu söyledi.

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