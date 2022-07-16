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98 metre uzunluğundaki mega yat

2022-07-16 17:23:00
98 metre uzunluğundaki mega yat "Aviva" Bodrum'da

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

#1
Foto - Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

#2
Foto - 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

#3
Foto - Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.

Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.

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