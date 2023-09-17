2023-09-17 22:28:21 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı
95 yaşındaki kardiyolog uzun yaşam için neler yaptığını ayrıntılarıyla anlattı.
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95 yaşındaki kardiyolog uzun yaşam için neler yaptığını ayrıntılarıyla anlattı.
Cribbs, "Bu yaz 95 yaşındaki büyükbabamı memleketi Japonya’nın Osaka kentinde ziyaret ettim. Onunla daha fazla zaman geçirmek ve bu kadar sağlıklı ve mutlu tutan aktiviteler hakkında bilgi edinmek istedim. Emekli bir kardiyolog. O, nasıl zarif bir şekilde yaşlanılacağına dair harika bir örnek" diyor. CNBC için bir makale kaleme alan Cribbs'e göre dedesinin uzun yaşam için vazgeçilmez 8 kuralı şöyle:
-1. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkıyor.- Büyükannem ve büyükbabam erken kalkarlar. Sabah 5′te sabah yürüyüşlerine başlıyorlar. Genellikle 30 dakikadan bir saate kadar yürürler ve en az 7.000 adım atarlar. 2. Egzersiz yapar. Yürüyüşünün ardından kişiye özel bir egzersiz rutini izliyor. Esneme hareketleri yaparak başlıyor, ardından bir dizi kuvvet antrenmanı ve dengeleme egzersizi yapıyor. Vücudunu zorlamadan aktif kalmasını sağlamak için her gün farklı egzersizleri dikkatle seçiyor.
-3. Sevdikleriyle bağlantı kurar- Antrenmanını tamamladıktan sonra dizüstü bilgisayarını çıkarıp Facebook ve Instagram’a giriş yapıyor. Araştırmalar, yaşlı yetişkinlerin sosyal izolasyonunun, özellikle yaşlı erkekler arasında yüksek oranda yalnızlığa yol açtığını buldu. Çevrimiçi olarak ABD’deki torunları da dahil olmak üzere tanıdığı insanlarla güçlü bağlarını sürdürüyor.
-4. Blogunda yazıyor- 2014′ten bu yana neredeyse her gün birkaç dakikasını bloguna düşüncelerini, deneyimlerini yazmaya ayırdı. Şu anda 1.000′den fazla gönderi var.
-5. Sanatla ilgili- Başarılı bir sanatçıdır. Her gün oturup portre çiziyor. Her çizgiyi, gölgeyi ve ayrıntıyı dikkatlice çizerken, zamanı kendisini daha iyi anlamak için kullanıyor.
-6. Yeni hobilere zaman ayırır- Pandemi döneminde yürüyüşlerinde gördüğü çiçek ve bitkilerden ilham alarak bahçeciliğe başladı. Ve büyükannemin tavsiyesi üzerine nefesli bir müzik aleti çalmaya başladı çünkü bunun nefes almasına ve yutkunmasına yardımcı olacağını düşünüyordu. Yeni beceriler öğrenmek için asla geç değildir. Büyükbabamın açık fikirli ve maceracı kalmasını, merakını körükleyecek yeni deneyimler aramasını ve başarısız olmaktan asla korkmamasını seviyorum.
-7. Birden fazla şekerleme yapar- Tüm bu egzersizlerden sonra enerjisini korumak için günde birkaç kez durup yakıt ikmali yapıyor. Genellikle ilk yarım saatlik şekerlemesini sabah saat 8 veya 9 civarında yapar ve genellikle öğleden sonraları kitap okurken tekrar uykuya dalar. Bu molaları ne zaman vermesi gerektiğini bilme konusundaki farkındalığı, uzun ömürlülüğüne büyük katkı sağladı.
-8. Beslenme- Cribbs dedesinin kırmız etler, çeşitli peynirler gibi farklı lezzetlere de düşkün olduğunu, daha sağlıklı tarafta ise büyükannesinin ev yapımı Japon yemeklerinde her zaman çeşitli sebzeler servis ettiğini söylüyor. Gribbs, "Sağlık durumu, birçok farklı faktörün uzun ömürlülüğe katkıda bulunduğunun ve dengenin belki de en önemli faktör olduğu gerçeğinin bir kanıtı. Büyükannem ve büyükbabam her yemeği sindirime yardımcı olan ve vücudu sakinleştiren sıcak çayla bitirir" diyor.
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