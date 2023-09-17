  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
9
95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

2023-09-17 22:28:21
95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

95 yaşındaki kardiyolog uzun yaşam için neler yaptığını ayrıntılarıyla anlattı.

#1
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

Cribbs, "Bu yaz 95 yaşındaki büyükbabamı memleketi Japonya’nın Osaka kentinde ziyaret ettim. Onunla daha fazla zaman geçirmek ve bu kadar sağlıklı ve mutlu tutan aktiviteler hakkında bilgi edinmek istedim. Emekli bir kardiyolog. O, nasıl zarif bir şekilde yaşlanılacağına dair harika bir örnek" diyor. CNBC için bir makale kaleme alan Cribbs'e göre dedesinin uzun yaşam için vazgeçilmez 8 kuralı şöyle:

#2
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-1. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkıyor.- Büyükannem ve büyükbabam erken kalkarlar. Sabah 5′te sabah yürüyüşlerine başlıyorlar. Genellikle 30 dakikadan bir saate kadar yürürler ve en az 7.000 adım atarlar. 2. Egzersiz yapar. Yürüyüşünün ardından kişiye özel bir egzersiz rutini izliyor. Esneme hareketleri yaparak başlıyor, ardından bir dizi kuvvet antrenmanı ve dengeleme egzersizi yapıyor. Vücudunu zorlamadan aktif kalmasını sağlamak için her gün farklı egzersizleri dikkatle seçiyor.

#3
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-3. Sevdikleriyle bağlantı kurar- Antrenmanını tamamladıktan sonra dizüstü bilgisayarını çıkarıp Facebook ve Instagram’a giriş yapıyor. Araştırmalar, yaşlı yetişkinlerin sosyal izolasyonunun, özellikle yaşlı erkekler arasında yüksek oranda yalnızlığa yol açtığını buldu. Çevrimiçi olarak ABD’deki torunları da dahil olmak üzere tanıdığı insanlarla güçlü bağlarını sürdürüyor.

#4
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-4. Blogunda yazıyor- 2014′ten bu yana neredeyse her gün birkaç dakikasını bloguna düşüncelerini, deneyimlerini yazmaya ayırdı. Şu anda 1.000′den fazla gönderi var.

#5
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-5. Sanatla ilgili- Başarılı bir sanatçıdır. Her gün oturup portre çiziyor. Her çizgiyi, gölgeyi ve ayrıntıyı dikkatlice çizerken, zamanı kendisini daha iyi anlamak için kullanıyor.

#6
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-6. Yeni hobilere zaman ayırır- Pandemi döneminde yürüyüşlerinde gördüğü çiçek ve bitkilerden ilham alarak bahçeciliğe başladı. Ve büyükannemin tavsiyesi üzerine nefesli bir müzik aleti çalmaya başladı çünkü bunun nefes almasına ve yutkunmasına yardımcı olacağını düşünüyordu. Yeni beceriler öğrenmek için asla geç değildir. Büyükbabamın açık fikirli ve maceracı kalmasını, merakını körükleyecek yeni deneyimler aramasını ve başarısız olmaktan asla korkmamasını seviyorum.

#7
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-7. Birden fazla şekerleme yapar- Tüm bu egzersizlerden sonra enerjisini korumak için günde birkaç kez durup yakıt ikmali yapıyor. Genellikle ilk yarım saatlik şekerlemesini sabah saat 8 veya 9 civarında yapar ve genellikle öğleden sonraları kitap okurken tekrar uykuya dalar. Bu molaları ne zaman vermesi gerektiğini bilme konusundaki farkındalığı, uzun ömürlülüğüne büyük katkı sağladı.

#8
Foto - 95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-8. Beslenme- Cribbs dedesinin kırmız etler, çeşitli peynirler gibi farklı lezzetlere de düşkün olduğunu, daha sağlıklı tarafta ise büyükannesinin ev yapımı Japon yemeklerinde her zaman çeşitli sebzeler servis ettiğini söylüyor. Gribbs, "Sağlık durumu, birçok farklı faktörün uzun ömürlülüğe katkıda bulunduğunun ve dengenin belki de en önemli faktör olduğu gerçeğinin bir kanıtı. Büyükannem ve büyükbabam her yemeği sindirime yardımcı olan ve vücudu sakinleştiren sıcak çayla bitirir" diyor.

Sakarya'da sondaj vuruldu! Müjde tüm Türkiye'ye verildi: Birden yerin altından fışkırdı! Hala fırsat arıyorlar
Ekonomi

Sakarya'da sondaj vuruldu! Müjde tüm Türkiye'ye verildi: Birden yerin altından fışkırdı! Hala fırsat arıyorlar

Sakarya’nın 10 ilçesinde 25 ayrı noktada keşfedilen yeni içme suyu kaynakları muhtelif inşaat, mekanik, elektrik ve revizyon işlerinin tamam..
Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü komedyen ve aktör tecavüzle suçlanıyor! Anlatılanlar kan dondurdu
Dünya

Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü komedyen ve aktör tecavüzle suçlanıyor! Anlatılanlar kan dondurdu

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand, tecavüz ve tacizle suçlanıyor. İddialar üç yayın kuruluşunun ortak soruşturması kapsamında ortaya çıkt..
Ermenistan o ülkeden obüs almaya başladı!
Dünya

Ermenistan o ülkeden obüs almaya başladı!

Ermenistan Hint yapımı obüsleri teslim almaya başladı.
Skandal patlak verdi! Avrupa Merkez Bankası’nda “ifla” krizi Yöneticilerin cep telefonlarına el konuldu
Ekonomi

Skandal patlak verdi! Avrupa Merkez Bankası’nda “ifla” krizi Yöneticilerin cep telefonlarına el konuldu

Avrupa Merkez Bankası Christine Legarde, bu haftaki politika faizi toplantısı öncesinde politika yapıcılarının telefonlarına el koydurdu. Ka..
Tunç Soyer Büyük Aile Mitingi'ne karşı LGBT mitingine katıldı!
Gündem

Tunç Soyer Büyük Aile Mitingi'ne karşı LGBT mitingine katıldı!

CHP, İstanbul Saraçhane'de aileye sahip çıkanların karşısında durarak safını yine belli etti.
Güney Kore Rusya ile görüşen Kuzey Kore'ye sert tepki gösterdi: askeri görüşme yasa dışı çağrısı yaptı
Dünya

Güney Kore Rusya ile görüşen Kuzey Kore'ye sert tepki gösterdi: askeri görüşme yasa dışı çağrısı yaptı

Güney Kore'den Rusya-Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine tepki: Yasadışı ve haksız! Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23