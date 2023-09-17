95 yaşındaki kardiyoloğun uzun yaşam sırrı

-8. Beslenme- Cribbs dedesinin kırmız etler, çeşitli peynirler gibi farklı lezzetlere de düşkün olduğunu, daha sağlıklı tarafta ise büyükannesinin ev yapımı Japon yemeklerinde her zaman çeşitli sebzeler servis ettiğini söylüyor. Gribbs, "Sağlık durumu, birçok farklı faktörün uzun ömürlülüğe katkıda bulunduğunun ve dengenin belki de en önemli faktör olduğu gerçeğinin bir kanıtı. Büyükannem ve büyükbabam her yemeği sindirime yardımcı olan ve vücudu sakinleştiren sıcak çayla bitirir" diyor.