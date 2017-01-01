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9 bin göçmen sınıra dayandı!

  • Göçmenler bekleyişini sürdürüyor

  • Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı 9 bini buldu.

  • Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi.

  • Sınırda bekleyen göçmenler Benito Juarez spor kompleksi içinde kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken, sağanak yağış etkili oldu.

  • Bazı göçmenler, yağışın ardından başka bir alana nakledildi.

  • Göçmenlerin bölgeye girmesini engellemek isteyen polisler ise sınırda hazır bekliyor.

  • Bölgeden geçmeye çalışan göçmenlere uyarı ateşi ve gaz bombaları atılıyor.

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