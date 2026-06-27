'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız
ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 ve jet motoru açıklaması komşuda rahatsızlığa yol açarken ülke basını Atina'nın yeni ittifaklar kurması gerektiğini yazdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 ve jet motoru açıklaması komşuda rahatsızlığa yol açarken ülke basını Atina'nın yeni ittifaklar kurması gerektiğini yazdı.
Yunan Pentapostagma, "ABD, Türkiye'ye doğru "eğilim gösteriyor". Yunanistan ne yapmalı?" başlıklı bir haber yayımladı. X'ten Hermes'in çevirisini yaptığı haberin detayları şu şekilde:
F-35'lere güveniyorduk. Ancak Trump'ın KAAN'ı desteklemesi ülkemizin Türkiye ile olan hava dengesini olumsuz etkileyecektir. Üstelik ABD'nin Türklere F-35 satışı için onay vermesi de kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor.
Trump'ın öncülüğünde ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumunda köklü bir değişim yaşanıyor, 700 milyon dolarlık uçak motoru satışının KAAN projesini destekleyerek Türkiye'nin hava gücünü artırmasına katkıda bulunuyorlar.
Üstelik Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılabilmesinin önü açılabilir ve bu da Türklerin askeri kapasitesini daha da güçlendirecektir. Bu gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun önde gelen güvenlik aktörlerinden biri haline getirecektir ve AB'nin savunma çekirdeğine katılımını kolaylaştıracak ve Yunanistan ile GKRY'nin itirazlarını etkisiz bırakabilecektir.
Ayrıca Türkler Portekiz, İspanya, İtalya, İngiltere, Romanya ve Almanya ile savunma sanayii iş birliğini derinleştiriyor. Türkiye'de kurulacağı iddia edilen iki yeni NATO karargahı ise ülkenin ittifak içindeki stratejik önemini daha da artıracak gibi görünüyor. ABD'nin, Türkiye'yi Avrupa ve Orta Doğu'daki çıkarlarını koruyan başlıca bölgesel güç haline getirmeyi hedeflediği anlaşılıyor.
Bunun da Washington'ın Avrupa savunması ile İran'a karşı yürütülen yıpratma savaşından çekilip Hint-Pasifik ve Çin'e odaklanma stratejisinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Yunanistan ne yapmalı?
1. ABD'deki Yunan ve Yahudi lobileri aracılığıyla Trump üzerinde baskı kurmalı. 2. NATO içinde, Türkiye'nin ittifakın savunmasında daha üst bir rol üstlenmesine karşı çıkacak devletlerden oluşan bir koalisyon oluşturmak. Fransa, İsveç, Finlandiya ve Bulgaristan, farklı nedenlerle bu devletler çekirdeğini oluşturabilirler.
3. Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerinden çekilecek olan ABD güçlerine ev sahipliği yaparak, ittifakın güneydoğu kanadında daha önemli bir rol üstlenme teklifi sunmalıdır.
4. Türkiye'den, bize karşı olan savaş nedeninin (casus belli) kalıcı olarak kaldırılması ve Kıbrıs'ın NATO'ya katılımına ilişkin Türkiye'nin vetosunun kaldırılması gibi cömert karşılıklar talep etmeliyiz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23