  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adı Kuran-ı Kerim’de geçen bu meyveyi yerken dikkat: Duyunca şaşıracaksınız... Gelin siz de bakın ne yapıyor Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık 500 bin sosyal konutta yeni gelişme: Murat Kurum tarihi açıkladı! Sözleşme tarihi belli oldu mu? Kulüpler Birliği toplantısında büyük kavga: ''Senin ağzını burnunu kırarım!'' Yenilenmiş üründe yeni dönem! 14 günlük cayma hakkı geldi Onların yaptığını bile yapamayanlar var: Miniklerin Türk bayrağı ile imtihanı Sinir sisteminde ciddi risk taşıyabilir: Bebek fotoğrafçılığı masum değil! Hiç güvenli değil Unutulmaya yüz tuttu Plastik poşete yenilen zembil aksesuar oldu Havai fişek faciasına inceleme: Patlamada can veren işçi dualarla uğurlandı
Gündem
10
Yeniakit Publisher
'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 ve jet motoru açıklaması komşuda rahatsızlığa yol açarken ülke basını Atina'nın yeni ittifaklar kurması gerektiğini yazdı.

#1
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

Yunan Pentapostagma, "ABD, Türkiye'ye doğru "eğilim gösteriyor". Yunanistan ne yapmalı?" başlıklı bir haber yayımladı. X'ten Hermes'in çevirisini yaptığı haberin detayları şu şekilde:

#2
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

F-35'lere güveniyorduk. Ancak Trump'ın KAAN'ı desteklemesi ülkemizin Türkiye ile olan hava dengesini olumsuz etkileyecektir. Üstelik ABD'nin Türklere F-35 satışı için onay vermesi de kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor.

#3
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

Trump'ın öncülüğünde ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumunda köklü bir değişim yaşanıyor, 700 milyon dolarlık uçak motoru satışının KAAN projesini destekleyerek Türkiye'nin hava gücünü artırmasına katkıda bulunuyorlar.

#4
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

Üstelik Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılabilmesinin önü açılabilir ve bu da Türklerin askeri kapasitesini daha da güçlendirecektir. Bu gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun önde gelen güvenlik aktörlerinden biri haline getirecektir ve AB'nin savunma çekirdeğine katılımını kolaylaştıracak ve Yunanistan ile GKRY'nin itirazlarını etkisiz bırakabilecektir.

#5
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

Ayrıca Türkler Portekiz, İspanya, İtalya, İngiltere, Romanya ve Almanya ile savunma sanayii iş birliğini derinleştiriyor. Türkiye'de kurulacağı iddia edilen iki yeni NATO karargahı ise ülkenin ittifak içindeki stratejik önemini daha da artıracak gibi görünüyor. ABD'nin, Türkiye'yi Avrupa ve Orta Doğu'daki çıkarlarını koruyan başlıca bölgesel güç haline getirmeyi hedeflediği anlaşılıyor.

#6
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

Bunun da Washington'ın Avrupa savunması ile İran'a karşı yürütülen yıpratma savaşından çekilip Hint-Pasifik ve Çin'e odaklanma stratejisinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Yunanistan ne yapmalı?

#7
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

1. ABD'deki Yunan ve Yahudi lobileri aracılığıyla Trump üzerinde baskı kurmalı. 2. NATO içinde, Türkiye'nin ittifakın savunmasında daha üst bir rol üstlenmesine karşı çıkacak devletlerden oluşan bir koalisyon oluşturmak. Fransa, İsveç, Finlandiya ve Bulgaristan, farklı nedenlerle bu devletler çekirdeğini oluşturabilirler.

#8
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

3. Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerinden çekilecek olan ABD güçlerine ev sahipliği yaparak, ittifakın güneydoğu kanadında daha önemli bir rol üstlenme teklifi sunmalıdır.

#9
Foto - 'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

4. Türkiye'den, bize karşı olan savaş nedeninin (casus belli) kalıcı olarak kaldırılması ve Kıbrıs'ın NATO'ya katılımına ilişkin Türkiye'nin vetosunun kaldırılması gibi cömert karşılıklar talep etmeliyiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amedspor’dan transfer hamlesi
Spor

Amedspor’dan transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Leyla Aydemir davasında karar çıktı!
Gündem

Leyla Aydemir davasında karar çıktı!

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, kara belli oldu...
Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzer..
Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı
Spor

Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı

Süper Lig devi Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu'nun transferini TFF'ye bildirdi.
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken ..
NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı

Ankara tarihi NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Pek çok ülke liderlerinin katılacağı zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda tutuklanan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23