'Güvenimiz kırıldı' diyerek duyurdular: Türkiye F-35'leri alacak, hemen bu 4 şeyi yapmalıyız

Üstelik Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılabilmesinin önü açılabilir ve bu da Türklerin askeri kapasitesini daha da güçlendirecektir. Bu gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun önde gelen güvenlik aktörlerinden biri haline getirecektir ve AB'nin savunma çekirdeğine katılımını kolaylaştıracak ve Yunanistan ile GKRY'nin itirazlarını etkisiz bırakabilecektir.