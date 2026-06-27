Ülke karanlığa gömülmek üzere: Türkiye'nin kapısını çalıp 'gelin anlaşalım' dediler
Guyana Kamu Hizmetleri Bakanı Deodat Indar ülkesinin elektrik kriziyle baş başa kalma tehlikesi yaşadığını ifade ederek Türk Karpowership şirketinin kapısını çaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Guyana Kamu Hizmetleri Bakanı Deodat Indar ülkesinin elektrik kriziyle baş başa kalma tehlikesi yaşadığını ifade ederek Türk Karpowership şirketinin kapısını çaldı.
Haber Denizde'de yer alan habere göre, Guyana, Karpowership ile yüzer enerji santrali sözleşmesinin yenilenmesinde sona yaklaşıldığını bildirdi. Guyana, Mayıs 2024’den beri Barış Bey adlı yüzen enerji gemisiyle elektrik sağlayan Karpowership ile sözleşmeyi uzatmak istiyor.
Guyana Kamu Hizmetleri Bakanı Deodat Indar, Guyana Elektrik Kurumu (GPL) ile Karpowership arasında devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde sona yaklaşıldığını duyurdu. Taraflar arasındaki müzakerelerin yüzde 99 oranında tamamlandığını belirten Bakan, yeni sözleşmenin detaylarına ilişkin resmi açıklamanın GPL tarafından yapılacağını ifade etti.
Haziran 2026 başında dolan iki yıllık kiralama sözleşmesinin ardından, Karpowership’in operasyonların devamı için fiyat artışı ve standardize edilmiş bir ücret yapısı talep etmesi süreci kritik bir noktaya taşıdı. Önceki anlaşmada günlük 235 bin dolar olan maliyetin, yeni taleplerle birlikte ülkenin elektrik faturasını milyonlarca dolar artırabileceği öngörülüyor.
Hükümet, Guyana halkının çıkarlarını korumak ve en uygun ticari şartları sağlamak adına müzakerelerde yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtiyor. Öte yandan muhalefet ve kamuoyu, şeffaflık eksikliği ile ülkenin “Gazdan Enerjiye” projesindeki gecikmeler nedeniyle yüksek maliyetli bu geçici çözüme mahkum kalınmasını eleştiriyor. Guyana’nın yerel elektrik şebekesini desteklemek için kritik öneme sahip olan bu yüzer santraller, ulusal enerji arz güvenliği sağlanana kadar devrede kalmaya devam edecek.
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