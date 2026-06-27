Ülke karanlığa gömülmek üzere: Türkiye'nin kapısını çalıp 'gelin anlaşalım' dediler

Hükümet, Guyana halkının çıkarlarını korumak ve en uygun ticari şartları sağlamak adına müzakerelerde yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtiyor. Öte yandan muhalefet ve kamuoyu, şeffaflık eksikliği ile ülkenin “Gazdan Enerjiye” projesindeki gecikmeler nedeniyle yüksek maliyetli bu geçici çözüme mahkum kalınmasını eleştiriyor. Guyana’nın yerel elektrik şebekesini desteklemek için kritik öneme sahip olan bu yüzer santraller, ulusal enerji arz güvenliği sağlanana kadar devrede kalmaya devam edecek.