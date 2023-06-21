800 Osmanlı askeri 70 bin Sırp'a karşı geldi! Bakın nasıl olmuş

Sırp ordusu nihayet Meriç Nehri'nin kıyısından Çirmen'e gelmişti. Burada dinlenmek için kamp yapacakları. Ertesi gün ise hayal ettikleri Edirne baskınını gerçekleştireceklerini düşünüyorlardı. Lala Şahin Paşa'nın ise tek şansı bu gecedeydi. Sırtını Meriç Nehri'ne vererek kamp yapan Sırp ordusunun üç yandan kuşatılması planlanıyordu. Lala Şahin saldırıyı, düşman askerlerinin, sadece 800 asker mi yoksa I. Murat'ın komuta ettiği tam bir ordu mu olduğunu anlayamayacakları şekilde planladı. Tepelere yerleştirilen davulcular, akıncıların harekete geçmesiyle tokmaklarına vurduklarında Sırplar, korku ve paniğe kapılacaktı. Tepelerden inen akıncılar ise 2 adet meşale taşıyarak 2 kişiymiş gibi bir görüntü yaratacaklardı.