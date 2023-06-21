800 Osmanlı askeri 70 bin Sırp'a karşı geldi! Bakın nasıl olmuş

I. Murat 1369'da (veya 1362/1366) Edirne şehrini fethetti. Şehir, Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği noktada stratejik bir konuma sahipti ayrıca orta ve doğu Bulgaristan ile Batı Trakya'ya erişim sağlıyordu. Bu nedenle, Hıristiyan devletleri 1366'da onları geri püskürtmek için Osmanlılara karşı bir ittifak yapmak için bir araya gelmişti. Çünkü Osmanlı onlar için Edirne'nin batısına uzanan topraklara yönelik büyük bir tehlikeydi. Ancak çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Osmanlılar Sırbistan'ın sınırına ulaşmışlardı. Bu nedenle Sırbistan kralı Vukasin Mrnjavcevic, kardeşi Ugljesa Mrnjavcevic ile birlikte 1371'de I. Murat ve kuvvetlerine Meriç Nehri'nde saldırmaya karar verdi.