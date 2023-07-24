80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

Çok eski tarihlerde teknolojinin gelişmediği, makineleşmenin öncesinde bahçe sulaması için kullanılan su dolabı, elektrik ve her hangi bir enerji takviyesi olmadan, taşıdığı sudan aldığı güçle dönerek onlarca ağacı 80 yıldır sulamaya devam ediyor. Çemişgezek ilçe merkezinin yanı başında akan Tağar Çayının kıyısına 80 yıl önce kurulan ve nostaljik bir değeri olan su dolabı, yıllardır görevini sürdürüyor.