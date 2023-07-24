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Yaşam
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80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

2023-07-24 11:08:45
80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

Türünün son örneği su dolabı, 80 yıldır görevini aksatmadan yerine getiriyor.

#1
Foto - 80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, türünün son örneği olan ve 80 yıldır enerjisinden bir şey kaybetmeden dönen su dolabı, hem çevresindeki ağaçlara su veriyor, hem de yılın her günü aralıksız dönerek vadiye ayrı bir güzellik katıyor.

#2
Foto - 80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

Çok eski tarihlerde teknolojinin gelişmediği, makineleşmenin öncesinde bahçe sulaması için kullanılan su dolabı, elektrik ve her hangi bir enerji takviyesi olmadan, taşıdığı sudan aldığı güçle dönerek onlarca ağacı 80 yıldır sulamaya devam ediyor. Çemişgezek ilçe merkezinin yanı başında akan Tağar Çayının kıyısına 80 yıl önce kurulan ve nostaljik bir değeri olan su dolabı, yıllardır görevini sürdürüyor.

#3
Foto - 80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

Su dolabının Tağar vadisine güzellik kattığını belirten yöre sakini Önder Altan, "Çemişgezek ilçemizin Tağar çayı üzerinde bulunan su dolabı türünün son örneğidir. Hem tarım arazilerini sulamada kullanılıyor, hem de yaz aylarında Tağar çayı kıyısına gelen vatandaşlara bir güzellik bir ferahlık veriyor. Neslinin son örneği, görsel güzelliği olan bir su dolabıdır" dedi.

#4
Foto - 80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

Su dolabını ilk kez gören Doğa Güvenç, "Luna Park'taki dönme dolaplara çok benziyor. Çok güzel ve çok keyifli dönüyor" diye konuştu.

#5
Foto - 80 yıldır hizmet veriyor! Türünün son örneği ülkemizde

Çemişgezek ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin kendilerini etkilediğini dile getiren Tolga Dinçsoy, "Şu anda tarihi özelliği olan, atalarımızın yıllar önce, asır önce yaptığı su dolabının yanındayız. Bu su dolabı özellikle yaz aylarında, insana acayip bir huzur ve mutluluk veriyor. İnsanın içini ferahlatıyor. Dönme dolabın altından geçen su, kuşların cıvıltısı, su dolabının cızırtısı ve oluşturduğu görsellik mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

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