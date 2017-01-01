80 milyon yıllık lav sütunlarına ziyaretçi yoğunluğu
Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde yer alan ve volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu oluşan lav sütunları, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin ilk etabının tamamlanmasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
Kente 17 kilometre uzaklıktaki tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar köyü sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunları "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamında hazırlanan projeyle turizme kazandırıldı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün projesiyle uluslararası ölçekte turizme kazandırılması hedeflenen lav sütunları, ziyaretçileri büyülüyor.
Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 kilometre sahili bulunan Güzelcehisar'ın özellikle denizi, güneşi, yeşili ve gün batımıyla bahçelerinden bir bahçe görünümünde olduğunu söyledi. Alanı doğa kaşiflerinin ve deniz turizmini sevenlerin ilgi odağı haline getirmek istediklerini aktaran Dursun, şöyle devam etti:
"Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan Güzelcehisar lav sütunları, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer almaktadır. Volkanlardan akan lavların soğuması ve kristalleşmesiyle dörtgen, beşgen ve altıgen sütunlar şeklindeki lav sütunlarının çapları 50 ila 100 santimetre arasında, boyları ise 100 metreye ulaşmaktadır. Diğer ülkelerdeki lav sütunları sadece yatay olmakla birlikte buradaki lav sütunlarını diğerlerinden ayıran en önemli özelliği hem dikey hem yatay olmasıdır."
Lav sütunlarının turizme kazandırılması için Bartın Üniversitesiyle çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, kıyıda festival alanı, seyir terası ve yine 850 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ahşap yürüyüş parkuru yapıldığını anlatan Dursun, projeyle lav sütunlarına erişimi kolay hale getirdiklerini vurguladı.
Dursun, fotoğrafçılar için bir alternatif oluşturduklarını dile getirerek, burada yaşam kalitesini arttırıp bir katma değer oluşturacaklarını ifade etti. Projenin ilk etabının çok beğenildiğini 7'den 70'e gelen ziyaretçilerle gördüklerini bildiren Dursun, şunları söyledi:
"Ziyaretçilerin deniz ve doğa manzarası eşliğinde lav sütunlarına erişimini sağlamayı amaçladığımız projenin ilk etabının tamamlanmasıyla bölgenin yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Projeyi hayata geçirmemizle birlikte özellikle hafta sonları bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar özellikle yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolunda yürüyorlar. Lav sütunlarının izlenmesi için turistlere imkan sağlayan ve denizin üzerindeki adacığa yapılan 70 metrekare iskelede fotoğraf çekiyorlar, manzarayı izliyorlar. Yine ışıklandırma sayesinde akşamları da güzel bir manzara oluyor. Ziyaretçiler de memnun olarak ayrılıyor. İkinci ve üçüncü etap projelerimizi de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Doğal yaşamı ve dokuyu bozmayacak şekilde ahşap yeni tesisler oluşturacağız ve daha da güzel bir hale getireceğiz."
Dursun, bölgedeki Hisar Kalesi’nin restorasyonu için de çalışmaların başladığını, burada ev pansiyonculuğunu arttıracaklarını, yöresel ürünlerin satışını sağlayacaklarını belirtti. Çalışmaların bölgedeki köylüler için bir katma değer oluşturacağına değinen Dursun, "Vatandaşlarımızı özellikle ev pansiyonculuğu konusunda bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz. Güzelcehisar lav sütunlarını uluslararası platforma açacağız. Hem dikey hem yatay olmasıyla diğerlerinden farklı olan bu lav sütunlarının güzelliğini ülkemiz ve dünya insanlarına tattırmak istiyoruz." dedi.