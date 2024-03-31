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7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

2024-03-31 10:51:22
7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

Yusufeli Barajı sebebiyle taşınan ilçede ilk kez yerel seçim heyecanı yaşanıyor.

#1
Foto - 7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

Artvin'de Yusufeli Barajı’nın suları altında kalan eski Yusufeli’den yeni yerleşim yerine göç eden vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti. İlçedeki seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası ikinci kez kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Yeni ilçede ilk kez belediye başkanları seçecek olan 15 bin 990 seçmen, kurulan 113 sandıkta tercihte bulundu.

#2
Foto - 7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı.

#3
Foto - 7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

Baraj suları altında kalan Yusufeli ilçesinden göç edenler, yeni ilçede 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası ikinci kez sandık başına gitti. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınma süreci yaşanan Yusufeli halkı, saat 07.00’den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Yeni yerleşim yerleri tarihinde ilk kez 5 yıl görev alacak belediye başkanını seçmek için kurulan 113 sandıkta oy kullanan vatandaşlar, seçimin kent, ilçe ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

#4
Foto - 7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

Sabah erken saatte ilçedeki okulda kurulan sandık başına gelerek oyunu kullanan Ayşe Doğru "Heyecanlıyız tabii ki. Baraj suları altında kalan eski ilçemizden taşındığımız burada ilk kez yerel yönetimler için oy kullanıyoruz" dedi. Sinan Özer de, "Vatandaşlık görevimizi yaparak sandık başlarına gelerek oyumuzu kullandık. Memleketimize hayırlı olsun" diye konuştu.

#5
Foto - 7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

#6
Foto - 7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

#7
Foto - 7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

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