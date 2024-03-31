7’nci kez taşınan Yusufeli’de, ilk yerel seçim heyecanı

Baraj suları altında kalan Yusufeli ilçesinden göç edenler, yeni ilçede 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası ikinci kez sandık başına gitti. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınma süreci yaşanan Yusufeli halkı, saat 07.00’den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Yeni yerleşim yerleri tarihinde ilk kez 5 yıl görev alacak belediye başkanını seçmek için kurulan 113 sandıkta oy kullanan vatandaşlar, seçimin kent, ilçe ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.