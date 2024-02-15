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Yaşam
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79 yaşında ekmeğini böyle çıkarıyor

2024-02-15 12:19:18
79 yaşında ekmeğini böyle çıkarıyor

Bolu'da 79 yaşındaki Mustafa Kor, tel ile örerek yaptığı kozalak sepetlerini sokaklarda satarak geçimini sağlıyor.

#1
Foto - 79 yaşında ekmeğini böyle çıkarıyor

Bolu'da yaşayan emekli ve 2 çocuk babası 79 yaşındaki Mustafa Kor, ekmeğini kozalaktan çıkartıyor. Yaşına aldırış etmeden ormanlara çıkan Mustafa Kor, çamlık alanlardan 17 yıldır kozalak topluyor. Topladığı kozalakları evine getiren Kor, tel yardımıyla birbirine bağlıyor.

#2
Foto - 79 yaşında ekmeğini böyle çıkarıyor

Yapıştırıcı madde kullanmayan Kor, ortaya birbirinden kozalak sepetleri çıkartıyor. Hazırlamış olduğu kozalak sepetlerini vernik ile parlatan 79 yaşındaki emekçi, el emeği ürünlerini sokakta satarak geçimini sağlıyor.

#3
Foto - 79 yaşında ekmeğini böyle çıkarıyor

İşini severek yaptığını söyleyen Mustafa Kor, "Ellerimle kozalak sepetleri yapıyorum. Şehir merkezinde satıyorum. Kozalakları köylerin çamlıklarından topluyorum. Uğraş isteyen bir iş. Bir tane kozalak sepetinin yapımı 2 saat sürüyor. 60-70 liraya satışını yapıyorum. Günlük 2-3 tane satıyorum. Bolu'nun havası soğuk. Dışarıya güneşli günlerde çıkıyorum" dedi.

#4
Foto - 79 yaşında ekmeğini böyle çıkarıyor

Mustafa Kor'un ürünlerini inceleyen Selahattin Gültekin, "Kozalak sepetleri el emeği göz nurudur. Sepeti yapıp burada satmak kolay değil. Güzel olmuş. Kozalak sepetlerini çok beğendim" diye konuştu.

#5
Foto - 79 yaşında ekmeğini böyle çıkarıyor

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