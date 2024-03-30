72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Toyota, Yeni Land Cruiser Prado’nun üstün dayanıklılığını ve teknolojisini kapsamlı güvenlik özellikleriyle tamamlıyor. Kaza sırasında araç içerisindekileri koruyan yapısının yanı sıra kazaların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olmak ve bir çarpışmanın kaçınılmaz olması durumunda araçtaki herkes için koruma sağlamak için kapsamlı T-Mate paketiyle donatıldı. En yeni Toyota Safety Sense özelliklerini içeren sistem, daha fazla kaza riskinin önüne geçebilecek şekilde geliştirildi. Kavşakta Çarpışma Önleme Özelliği’ne sahip Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi ve Acil Durum Direksiyon Desteği gibi özellikler yer alıyor. Proaktif Sürüş Desteği düşük hızlarda sürücüye daha fazla yardımcı olurken, park halindeki araçlar ve yoldaki yayalar gibi tehlikeleri tespit ediyor. Aynı zamanda öndeki bir araca yaklaşırken yumuşak bir yavaşlama veya viraj alırken akıcı bir yönlendirme yapılmasını destekliyor. Diğer yeni özellikler arasında Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi bulunuyor. Şerit Takip Sistemi aktif olduğunda sistem sürücünün belirli bir süre yönlendirme, frenleme ve gaz pedalı kullanımı yapmadığı durumları tespit ederek uyarı veriyor. Eğer sürücü hala bir tepki vermezse aracı uygun bir şekilde durdurarak uyarı ışıklarını yakıyor. Güvenli Çıkış Asistanı ise, kapı açılırken arkadan gelen bir araç veya bisiklet yaklaştığında uyarı yaparak kazaların önüne geçmeye yardımcı oluyor.