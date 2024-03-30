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Otomotiv
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72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

2024-03-30 12:34:45
72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Toyota, 70 yılı aşkın bir süredir gücün ve dayanıklılığın simgesi haline gelen Land Cruiser modelinin yeni neslini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Efsanevi Land Cruiser DNA’sını yeni teknolojilerle birleştiren yeni nesil Land Cruiser Prado, iddiasını daha ileriye taşıdı. Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini, üçüncü çeyrek sonunda Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor.

#2
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

72 yıl önce 1 Ağustos 1951'de “Toyota BJ” olarak doğan Land Cruiser, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Fuji Dağı 6. İstasyonuna kadar tırmanabilen ilk kara aracı olarak gücünü ve dayanıklılığını kanıtlamıştı. Toyota, ilk günden bu yana Land Cruiser’ı, en zorlu şartları aşarak güvenli bir şekilde yolcularını hedeflerine ulaştırabilecek şekilde tasarladı. Dünyanın farklı yerlerinden Land Cruiser kullanıcılarının yaşadığı olağanüstü deneyimler de bunu kanıtlamaya devam ediyor. 170’in üzerinde ülkede ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaşan Land Cruiser, Toyota’nın en çok satan modellerinden biri olmayı başardı.

#3
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni Land Cruiser Prado, köklerinden aldığı üstün off-road sürüş yeteneklerini tasarımıyla yansıtıyor. Yeni model, en zor koşullarla baş edebileceğini açıkça vurgulayan zamansız tasarımını, modern bir yaklaşımla harmanlıyor. İlk bakışta maceracı görünümünü belli eden Yeni Land Cruiser, mirasını modern standartlarla birleştiriyor.

#4
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni nesil Land Cruiser Prado modeli köşeli keskinleştirilmiş ön-arka hatları, ön aksa göre geriye yerleştirilmiş uzun kabini, dik ön camı ve köşeli çamurluklarıyla klasik Land Cruiser siluetini taşıyor. Özellikle 40 ve 70 Serisi klasik Land Cruiser modellerine tasarımıyla net bir şekilde gönderme yapıyor. Daraltılmış alt gövdesiyle birlikte çok daha yüksek bir off-road performansı sunan Land Cruiser Prado 4.920 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.935 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.850 mm.

#5
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Land Cruiser Prado’da dikey olarak tasarlanmış sinyalleri ve gündüz sürüş farları dikkat çekiyor. Toyota, Yeni Land Cruiser Prado’yu tasarlarken görüş açılarına da öncelik verdi. Bu sayede özellikle zorlu arazi şartlarında aracın köşelerinin daha net görülmesi sağlanıyor ve yol hakimiyeti arttırılmış bir görüş açısı sunuluyor. Yeni Land Cruiser Prado, yeni tasarıma sahip 20 inç jantlar ve yeni gövde rengi seçenekleriyle satışa sunulacak.

#6
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni Land Cruiser Prado, her koşulda üstün arazi kabiliyeti sunan bir araç olmasının yanında konfordan ve lüksten ödün vermeyen bir yaşam alanına sahip. Land Cruiser Prado’nun iç tasarımında dayanıklılık, yüksek kalite ve teknoloji öne çıkıyor. Gösterge paneli ve kapı döşemelerinin üst tarafında kullanılan yatay çizgiler, tüm yolcular için görüş alanını artırırken, içeride ferahlık hissi de öne çıkıyor.

#7
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Land Cruiser’ın karakteristiğini yansıtan geniş ön konsolda sürücü göstergesi ve multimedya ekranı ise, kolay görünürlük için yükseğe konumlandırıldı. 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı, her koşulda net bir şekilde okunabiliyor. 12.3 inç ölçülerindeki sezgisel multimedya ekranı, yüksek çözünürlüğü ve kolay kullanımıyla dikkat çekiyor.

#8
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Land Cruiser Prado, kabinde fonksiyonelliği öne çıkararak beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Land Cruiser Prado Türkiye’de ise mevcut modelde olduğu gibi yedi koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek. Yeni koltuklu versiyon, aynı zamanda pratiklik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Düz bagaj zemininde önceki nesle göre daha geniş bir alan sunan Land Cruiser Prado, üçüncü sıra koltuklar kullanımdayken iki 55 cm’lik valiz sığacak kadar alana sahip oluyor. Üçüncü sıra koltuklar katlandığındaysa, üç 86 cm’lik valizin yanı sıra bir 81 cm ve bir 69 cm’lik valiz taşımak mümkün. Bu kullanışlı bagaj alanı sayesinde Land Cruiser Prado her kullanım şeklinde yüksek pratiklik getiriyor.

#9
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni Land Cruiser Prado, her neslinde olduğu gibi üstün off-road sürüş şartlarına uyum sağlan ve aynı zamanda yolda yüksek rafinelik sunan bir motorla donatıldı. 2.8 litrelik turbo beslemeli dizel motor, gelişmiş sürüş kabiliyeti, daha yüksek yakıt verimliliği ve performans sunmak adına geliştirildi. 204 HP güç üreten motor, yeni 8 ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni 8 ileri otomatik vites kutusu, daha yakın vites oranları ile birlikte yumuşak bir hızlanma sağlıyor. Önceki nesil 6 ileri otomatik şanzımana göre yüzde 25 daha hızlı tepkiler veren yeni şanzıman aynı zamanda daha sessiz ve düşük tüketime sahip bir sürüş sunuyor. Bu motorun çekme kapasitesi 3.500 kg olarak açıklandı.

#10
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Land Cruiser'ın sürekli dört tekerden çekişli teknolojisi, dayanıklılık ve daha sessiz performans için yeniden geliştirildi. Torsen diferansiyelde de güncellemeler yapıldı. Merkez ünite gelişmiş performans ve yakıt verimliliği için revize edilirken opsiyonel arka diferansiyel ise daha güvenli sürüş için güçlendirildi. Diferansiyel kilitleme sisteminde motordan solenoid tipine geçildi. Böylece Land Cruiser Prado, yolda hareketsiz kalınması anında yüzde 85 daha hızlı tepki veriyor (yaklaşık 0.15 saniye) ve zorlu şartlardan daha kolay çıkabiliyor. Tüm bu özelliklerle arazide en yüksek çekiş ve denge elde ediliyor. Dört tekerlekten çekişe sahip araçta H4 ve L4 modlarına geçiş ve yeni diferansiyel kilidi düğmesi, orta konsolda vites kolunun yanına konumlandırıldı.

#11
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Toyota, aynı zamanda 2025 yılında Avrupa’da Land Cruiser'ın mild hibrit versiyonunu da tanıtacak. 2.8 litrelik dizel motor, 48V elektrikli motor, kompakt 48V lityum-iyon batarya ve stop-start sistemi ile kombine edilecek.

#12
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni Land Cruiser Prado’ya dünya çapında ün getiren sağlamlık, daha da ileriye taşındı. Aracın son derece dayanıklı şasiden taşıyıcılı tasarım yapısı korunurken, daha büyük Land Cruiser 300’den alınan GA-F platformuyla eşsiz off-road kabiliyeti elde ediliyor. Yeni model, dar alanlarda kolay manevra yeteneği ve fonksiyonelliği sayesinde günlük kullanımlarda da keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın yeni çerçevesinde yüzde 50 artan rijitliğin yanı sıra gövde ve çerçevenin kombine olarak rijitliğinin yüzde 30 oranında arttırılması, sürüş konforunu ve yol tutuşunu daha ileriye taşıyor.

#13
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni Land Cruiser Prado, dünyanın en zorlu arazi şartlarının üstesinden gelmek üzere geliştirilirken, aynı zamanda sürüşün de sessiz ve konforlu olması için çalışmalar yapıldı. Bu sayede kabinde sessizlikten ve konfordan ödül verilmedi. Gürültü ve titreşimi azaltmak üzere yapılan kapsamlı çalışmalarla Land Cruiser Prado oldukça sessiz bir kabin atmosferine sahip oldu. Mevcut modele göre kullanılan daha kalın yalıtım malzemelerine ek olarak aracın tabanında da sönümleme malzemelerine yer verildi.

#14
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni GA-F platformunun yüksek rijitliği de, titreşimi sönümlemede etkili oldu. Araç rölantideyken veya hızlanırken daha sessiz bir ortam sağlayan Aktif Gürültü Kontrol sistemi de, gürültü önleyici ses dalgalarını kabin hoparlöründen ileterek sessizliği daha da artırıyor. Bunlara ek olarak yeni motor bağlantı tasarımı, gövde ve çerçeve arasındaki yeni bağlantı elemanları ve araç gövdesine direkt olarak bağlanan koltuk çerçeveleri de konfor seviyesinin artmasını sağladı.

#15
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Land Cruiser Prado’nun tüm detayları, daha iyi arazi performansı ve daha fazla konfor için geliştirildi. Aracın ön süspansiyonu, yüksek yol tutuş performansı ve arazi kabiliyeti elde etmek için yeni bir bağımsız çift salıncaklı sistemle tasarlandı. Sağlam ve güvenilir performans için yüksek mukavemetli ve hafif bileşenlerden üretildi.

#16
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Arkada dört bağlantılı rijit aks, daha akıcı ve daha doğrusal bir performans sunarken, ağırlık tasarrufu ve daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Kullanılan stabilizatör hem daha hafif hem de daha sert olan yeni bir malzemeden üretildi. Ön ve arka süspansiyondaki tüm geometriler, Land Cruiser Prado’nun tüm hareketlerinin pürüzsüz ve doğrusal olması için optimize edilerek konfor seviyesi artırıldı.

#17
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Toyota yeni Land Cruiser Prado modelini geliştirirken aracın dayanıklılığını sınırlarına kadar test etti. Toyota, Japonya'daki Shibetsu test alanında dünyanın dört bir yanındaki en zorlu sürüş koşullarını aslına sadık kalarak yeni bir off-road test pisti inşa etti. Parkurun tasarımı, her biri araçtan farklı taleplerde bulunan eğimler, çamurlu yollar, kayalık yollar ve engebeli arazilerden oluşuyor. Bu tesisin kullanılması, Yeni Land Cruiser'ın mevcut modele göre daha da geliştirilmesine katkı sağladı ve günlük sürüşlerde de daha iyi hale getirildi.

#18
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Toyota, Yeni Land Cruiser Prado’nun kapasitesini teknolojiyle de daha ileriye taşıdı. Artan off-road kapasitesiyle birlikte yeni ayrık stabilizatör çubuğuna yer verildi. Yeni “Stabilizatör Bağlantı Kesme Mekanizması” (SDM), ilk kez bir Toyota modelinde kullanıldı. Sürücü, kokpit üzerinde bulunan bir kontrol düğmesiyle stabilizatör çubuğunun durumunu değiştirebiliyor. Standart konumdayken Yeni Land Cruiser Prado’nun önceki modele göre yüzde 10 daha fazla artikülasyon değeri bulunuyor. SDM aktif hale getirildiğindeyse bu oran yüzde 10 daha da artış gösteriyor. Bu özellik sayesinde zorlu off-road şartlarında daha yüksek sürüş kabiliyetine sahip olunurken, aynı zamanda daha konforlu ve daha iyi yol tutuş performansı elde ediliyor.

#19
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Yeni Land Cruiser Prado’da ilk kez elektrik destekli direksiyon sistemi (EPS) de kullanıldı. Böylece zorlu off-road şartlarında sürüş yaparken hissedilen darbeler minimuma indiriliyor. Ayrıca tüm hızlarda daha direkt direksiyon tepkileri ve kolay manevra kabiliyeti elde ediliyor. Araçta kullanılan yeni elektronik kontrollü fren sistemi, sürücünün tepkilerine daha çabuk yanıt verecek şekilde geliştirildi. Frenler, doğal ve doğrusal bir frenleme hissi sunacak şekilde optimize edildi. Araç denge kontrol sistemi tarafından sağlanan basınç sistemi, geleneksel basınç sistemiyle birlikte çalışarak daha fazla frenleme gücü sağlar. Hidrolik frenlerin motorla gelen rejeneratif frenlemeyle birlikte çalışması yakıt tüketimini de düşürüyor. Yeni Land Cruiser Prado’da önde 340 mm’lik diskler ve arkada 335 mm’lik diskler yer alıyor. Eğim İniş Destek Sistemi (DAC), dik yokuşlarda inişlerde aracın hızını koruyarak tekerlek kilitlenmesi olmadan otomatik olarak dengeli frenleme sağlıyor. Sistem, aracın H4 ve L4 modlarında 4-30 km/s arasındaki hızlarda bir hız sabitleyici gibi kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

#20
Foto - 72 yıllık efsane yollara çıkıyor! Her koşula uygun motor seçenekleriyle Yeni Toyota Land Cruiser ne zaman geliyor?

Toyota, Yeni Land Cruiser Prado’nun üstün dayanıklılığını ve teknolojisini kapsamlı güvenlik özellikleriyle tamamlıyor. Kaza sırasında araç içerisindekileri koruyan yapısının yanı sıra kazaların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olmak ve bir çarpışmanın kaçınılmaz olması durumunda araçtaki herkes için koruma sağlamak için kapsamlı T-Mate paketiyle donatıldı. En yeni Toyota Safety Sense özelliklerini içeren sistem, daha fazla kaza riskinin önüne geçebilecek şekilde geliştirildi. Kavşakta Çarpışma Önleme Özelliği’ne sahip Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi ve Acil Durum Direksiyon Desteği gibi özellikler yer alıyor. Proaktif Sürüş Desteği düşük hızlarda sürücüye daha fazla yardımcı olurken, park halindeki araçlar ve yoldaki yayalar gibi tehlikeleri tespit ediyor. Aynı zamanda öndeki bir araca yaklaşırken yumuşak bir yavaşlama veya viraj alırken akıcı bir yönlendirme yapılmasını destekliyor. Diğer yeni özellikler arasında Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi bulunuyor. Şerit Takip Sistemi aktif olduğunda sistem sürücünün belirli bir süre yönlendirme, frenleme ve gaz pedalı kullanımı yapmadığı durumları tespit ederek uyarı veriyor. Eğer sürücü hala bir tepki vermezse aracı uygun bir şekilde durdurarak uyarı ışıklarını yakıyor. Güvenli Çıkış Asistanı ise, kapı açılırken arkadan gelen bir araç veya bisiklet yaklaştığında uyarı yaparak kazaların önüne geçmeye yardımcı oluyor.

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