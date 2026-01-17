Hiç hesapta olmayan teklif: 72 tane savaş uçağı satışına hazırız

Mach 2 hızlarına ulaşabilen bu 4.5 nesil savaş uçağı, sürekli hedef tespiti ve takibi sağlayan Raven ES-05 radarı ve kızılötesi arama ve takip sensörüne sahiptir; ayrıca uçak içi aviyonik sistemler, birimler arasında neredeyse gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşımı yaparak durumsal farkındalığı ve GlobalEye gibi diğer platformlarla koordinasyonu artırır. Dahası, görüş ötesi füzeler ve hassas güdümlü mühimmat da dahil olmak üzere çok çeşitli NATO silahları için on adede kadar harici bağlantı noktasıyla Gripen, Kanada'nın hava-hava, hava-yer ve gemisavar görevlerini yerine getirmesine olanak tanıyacaktır.