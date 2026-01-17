Hiç hesapta olmayan teklif: 72 tane savaş uçağı satışına hazırız
İsveç merkezli havacılık şirketi Saab, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili tedarik sorunu neticesinde flaş bir teklifi masaya getirdi.
İsveç merkezli Saab şirketi ise çok sayıda ülke ile savaş uçağı satışı noktasında kritik anlaşmalara imza attı.
CBC News'in haberine göre, Saab'ın Kanada'ya sunduğu yeni teklif, 72 adet Gripen savaş uçağı ve altı adet GlobalEye havadan gözetleme uçağının satışını içeriyor. Bu teklif, ülkenin gelecekteki savaş uçağı karışımını ve büyük savunma programlarıyla bağlantılı yerel sanayi etkisini yeniden değerlendirdiği bir dönemde inceleniyor.
Daha kısa pistlerden konuşlandırılabilen ve hızlı dönüşe yönelik bir lojistik konseptine sahip olan Gripen E'nin birleşik özellikleri, Kanada'ya ülkenin geniş coğrafi alanlarında hava savunması, ortak operasyonlar ve müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirlik yeteneğine sahip çok amaçlı bir savaş uçağı sağlayacaktır.
Mach 2 hızlarına ulaşabilen bu 4.5 nesil savaş uçağı, sürekli hedef tespiti ve takibi sağlayan Raven ES-05 radarı ve kızılötesi arama ve takip sensörüne sahiptir; ayrıca uçak içi aviyonik sistemler, birimler arasında neredeyse gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşımı yaparak durumsal farkındalığı ve GlobalEye gibi diğer platformlarla koordinasyonu artırır. Dahası, görüş ötesi füzeler ve hassas güdümlü mühimmat da dahil olmak üzere çok çeşitli NATO silahları için on adede kadar harici bağlantı noktasıyla Gripen, Kanada'nın hava-hava, hava-yer ve gemisavar görevlerini yerine getirmesine olanak tanıyacaktır.
Bu yeni Gripen ve GlobalEye paketi, Kanada'nın 2022'de sipariş edilen ve toplam maliyetinin 27 milyar doları aşacağı tahmin edilen 88 adet F-35 savaş uçağı edinme planıyla birlikte inceleniyor. Kanada, bu yıldan itibaren ilk 16 F-35 uçağını teslim almaya hazırlanırken, siparişin geri kalanı hala gözden geçiriliyor ve toplam sayının azaltılıp azaltılmayacağına veya korunup korunmayacağına dair henüz kesin bir karar verilmedi.
Diğer ülkeler gibi, ikinci bir savaş uçağı tipinin potansiyel olarak devreye alınması, Kanada'da eğitim, bakım ve halihazırda baskı altında olan hizmet yapılarına iki yeni filonun eş zamanlı entegrasyonuyla ilgili pratik soruları gündeme getiriyor.
Bununla birlikte, Saab'ın Kanada'daki Gripen için endüstriyel teklifi, son montaj, entegrasyon, test operasyonları ve bakımın IMP Aerospace, GE Aviation, CAE ve Peraton dahil olmak üzere Kanadalı ortaklarla gerçekleştirilmesini öngörüyor. Ontario ve Quebec'te planlanan tesislerle uçakların yurt içinde üretilmesiyle Kanada, bakım, yükseltmeler ve tedarik zinciri zamanlaması üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak ve potansiyel olarak yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacaktır.
