7 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Nazar kız kardeşiyle ilk kez sarıldı

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk kez ‘anne’ diye Nazar’ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı. Almanya vatandaşı olan Nazar S.’nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nde 28 Nisan’da görülen duruşmada annesi Rebecca S.’ye verildi. Rebecca S.’nin avukatının Adalet Bakanlığı’nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı. 27 Nisan’da ilkokula başladığı öğrenilen Nazar, mahkeme tebligatının, geçici koruma altında tutulduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaşmasıyla annesine teslim edilerek Almanya’ya gidecek. Almanya’da bulunan Rebecca S., telefonda görüntülü konuştuğu oğluna mahkeme kararını söyleyince Nazar’ın, “Anne, ne zaman Almanya’ya geleceğim?” diye sorduğu belirtildi.