Fenomen Fatma Soydaş rekor kırdı: 42 dakikada servet kazandı! On binerce bilet satışa çıktı: AJet’ten Yurt Dışı İndirim fırsatı Usta ellerde kavrulunca değerini buluyor Suya sadece 1 kaşık ekleyin! Parkelerin günlerce toz tutmasını kısa sürede engelliyor! Telefon sahipleri dikkat: 2 gün sonra kullanamayacaksınız Ünlü ekonomist emekliler için korkutan ihtimali açıkladı Kaçak avcılığa karşı 7/24 denetim! Van Gölü’nde inci kefali göçü başladı İşte tüm zamanların en çok satan telefonu! Rakiplerine fark attı! Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! 100 yaşını aşanların ortak sırrı
Yaşam
7 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Nazar kız kardeşiyle ilk kez sarıldı
Bursa’da babası tarafından kaçırılıp 7 yıl boyunca harabe evde tutulduktan sonra polis operasyonuyla kurtarılan 8 yaşındaki Nazar, annesi Rebecca S.’ye verilen velayet kararının ardından Almanya’ya gitmeye hazırlanıyor. Küçük çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 6 yaşındaki öz kardeşi Emilia Zafira ile ilk kez tanıştı.

Bursa’da 7 yıl boyunca kayıp olarak aranan ve harabe evde bulunarak kurtarılan Nazar, yıllar sonra ailesiyle yeni bir başlangıca hazırlanıyor. Babası Umut K. (33) tarafından kaçırılan ve 7 yıl harabe evde tutulduktan sonra polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti, DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Alman vatandaşı Rebecca S.'ye (30) verilen Nazar S. (8), 6 yaşındaki kız kardeşi Emilia Zafira ile ilk kez tanıştı. 6 Nisan’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen buluşmada iki kardeşin birbirlerine özlemle sarıldığı anlara ilişkin fotoğrafa DHA muhabiri ulaştı. Bir diğer fotoğrafta da Rebecca S.'nin yanında 2 çocuğuyla birlikte mutluluk pozu verdiği görüldü. Nazar ile Emilia’nın öz kardeş olduğu, Rebecca S.’nin 2019 yılında Almanya’ya döndüğünde 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K., doğup büyüdüğü Almanya’da tanıştığı Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Almanya’da ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmek istemeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye’de kalmak istemeyen Rebecca S.’ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’nin kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik’in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar’ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart’ta düzenlenen operasyonla küçük çocuk kurtarılırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk kez ‘anne’ diye Nazar’ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı. Almanya vatandaşı olan Nazar S.’nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nde 28 Nisan’da görülen duruşmada annesi Rebecca S.’ye verildi. Rebecca S.’nin avukatının Adalet Bakanlığı’nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı. 27 Nisan’da ilkokula başladığı öğrenilen Nazar, mahkeme tebligatının, geçici koruma altında tutulduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaşmasıyla annesine teslim edilerek Almanya’ya gidecek. Almanya’da bulunan Rebecca S., telefonda görüntülü konuştuğu oğluna mahkeme kararını söyleyince Nazar’ın, “Anne, ne zaman Almanya’ya geleceğim?” diye sorduğu belirtildi.

Rebecca S. ile her gün telefonda görüntülü görüşen Nazar, 6 Nisan’da annesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ziyaretine gelen kız kardeşi Emilia Zafira ile de ilk kez tanıştı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Rebecca S.’nin yakını, Nazar 1 yaşındayken babası Umut K. tarafından alıkonulduktan sonra Almanya’ya dönmek zorunda kalan Rebecca’nın 2 aylık hamile olduğunu ve Nazar ile Emilia’nın öz kardeş olduğunu söyledi. Rebecca S.’nin yakını, Nazar ve Emilia’nın tanıştıkları gibi birbirlerine sarılıp, kaynaştıklarını ve duygusal anlar yaşandığını da belirtti. İki kardeşin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde ilk karşılaştığı an ise yakınları tarafından fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirildi. İki kardeşin birbirlerine özlemle sarıldığı anların fotoğrafına DHA muhabiri ulaştı. Nazar ve Emilia Zafira birbirlerine sıkı sıkı sarılırken, anneleri Rebecca’nın onları hayranlıkla izlediği görüldü. Rebecca S.'nin yanında iki çocuğuyla birlikte mutluluk pozu verdiği anlar da bir başka fotoğraf karesine yansıdı. Kardeşine kısa sürede uyum sağlayıp, sahiplenen Nazar’ın, yurttaki arkadaşlarına ‘Kardeşim beni ziyarete geldi. Almanya’ya gittikten sonra da ben sizi ziyarete geleceğim. Size hediye oyuncaklar getireceğim’ dediği belirtildi. Kız kardeşiyle birlikte yurttaki arkadaşlarıyla oyun oynayan ve oyuncaklarını kardeşiyle paylaştığı öğrenilen Nazar’ın, annesi Rebecca S.’ye Almanya’daki evleri ve gideceği okulla ilgili de sorular sorduğu ve çok heyecanlı olduğu kaydedildi. Nazar’ı teslim almak için mahkeme kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaşmasını beklediklerini söyleyen ailenin yakını, pasaport işlemlerini de sürdürdüklerini belirtti.

