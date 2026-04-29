7 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Nazar kız kardeşiyle ilk kez sarıldı

Rebecca S. ile her gün telefonda görüntülü görüşen Nazar, 6 Nisan’da annesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ziyaretine gelen kız kardeşi Emilia Zafira ile de ilk kez tanıştı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Rebecca S.’nin yakını, Nazar 1 yaşındayken babası Umut K. tarafından alıkonulduktan sonra Almanya’ya dönmek zorunda kalan Rebecca’nın 2 aylık hamile olduğunu ve Nazar ile Emilia’nın öz kardeş olduğunu söyledi. Rebecca S.’nin yakını, Nazar ve Emilia’nın tanıştıkları gibi birbirlerine sarılıp, kaynaştıklarını ve duygusal anlar yaşandığını da belirtti. İki kardeşin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde ilk karşılaştığı an ise yakınları tarafından fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirildi. İki kardeşin birbirlerine özlemle sarıldığı anların fotoğrafına DHA muhabiri ulaştı. Nazar ve Emilia Zafira birbirlerine sıkı sıkı sarılırken, anneleri Rebecca’nın onları hayranlıkla izlediği görüldü. Rebecca S.'nin yanında iki çocuğuyla birlikte mutluluk pozu verdiği anlar da bir başka fotoğraf karesine yansıdı. Kardeşine kısa sürede uyum sağlayıp, sahiplenen Nazar’ın, yurttaki arkadaşlarına ‘Kardeşim beni ziyarete geldi. Almanya’ya gittikten sonra da ben sizi ziyarete geleceğim. Size hediye oyuncaklar getireceğim’ dediği belirtildi. Kız kardeşiyle birlikte yurttaki arkadaşlarıyla oyun oynayan ve oyuncaklarını kardeşiyle paylaştığı öğrenilen Nazar’ın, annesi Rebecca S.’ye Almanya’daki evleri ve gideceği okulla ilgili de sorular sorduğu ve çok heyecanlı olduğu kaydedildi. Nazar’ı teslim almak için mahkeme kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaşmasını beklediklerini söyleyen ailenin yakını, pasaport işlemlerini de sürdürdüklerini belirtti.