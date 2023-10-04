2023-10-04 07:37:45 7 kente sarı uyarı! Sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak'ta bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.
SARI KOD UYARISI NEDİR? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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