  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
7 kente sarı uyarı! Sağanak bekleniyor

2023-10-04 07:37:45
7 kente sarı uyarı! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

#1
Foto - 7 kente sarı uyarı! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak'ta bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - 7 kente sarı uyarı! Sağanak bekleniyor

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

#3
Foto - 7 kente sarı uyarı! Sağanak bekleniyor

SARI KOD UYARISI NEDİR? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bulgaristan'dan flaş Rusya kararı
Dünya

Bulgaristan'dan flaş Rusya kararı

Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) ile hareket ederek Rusya plakalı araçların ülkeye girişini ve transit geçişini yasaklama kararı aldı...
Ekrem'in yöneticileri kapısı açık giden metroyu Twitter'dan öğrendi!
Gündem

Ekrem'in yöneticileri kapısı açık giden metroyu Twitter'dan öğrendi!

CHP'li iş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Metro İstanbul'un içinde bulunduğu acziyet sosyal medyada ortaya çıktı.
ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar
Dünya

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

ABD askerleri bölgeden çekildiler! Sırbistan'ın askeri güçlerinin Kosova sınırından çekilmeye başladığını açıkladı.
Fransa'dan Ağrı Dağı provokasyonu! Skandal görselle Türkiye'yi hedef aldı
Dünya

Fransa'dan Ağrı Dağı provokasyonu! Skandal görselle Türkiye'yi hedef aldı

Azerbaycan ile yaşanan gerilim sonrasında Ermenistan'a destek ziyaretinde bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenilerin hay..
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Gündem

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı

Boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü.
Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!
Dünya

Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunun TBMM tarafından ekim ayı içinde onaylayacağını kesin olarak söyleyemeyec..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23