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Ezber bozan araştırma! Manuel mi yoksa otomatik mi “Başan’ın Öncüleri”nden rezil çağrı! Türkiye’nin yanı başında yaptıklarına bakın 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp Asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı! Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi Petrol fiyatları çakıldı! 25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da
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7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

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AA Giriş Tarihi:

7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

#1
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin yıkıcı depremler nedeniyle "derin bir acı" içerisinde olduğunu belirtti.

#2
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Rodriguez, şu ifadeleri kullandı: "Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz.

#3
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilan edilmesine karar vermiş bulunmaktayım.

#4
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz."

#5
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, deprem felaketinin ardından yetkililer 80 bin 800'den fazla aileye insani yardım ulaştırdı.

#6
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Bölgedeki acil durum çalışmaları kapsamında, diğer ülkelerden gelen 3 bin 660 arama-kurtarma görevlisi görev yapıyor

#7
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

148 özel eğitimli arama-kurtarma köpeği ve 49 teknik araçla desteklenen toplam 26 bin 121 Venezuela personeli sahada çalışıyor.

#8
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Ayrıca, yürütülen arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 15 bin 467 kişi de gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

#9
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

#10
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

#11
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

#12
Foto - 7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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