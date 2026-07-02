“Doğal gaz devi” İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı
Bahama bayraklı “JSD6000” isimli devasa doğal gaz arama gemisi bu sabah İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dev gemiyi gören İstanbullular telefonlarına sarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bahama bayraklı “JSD6000” isimli devasa doğal gaz arama gemisi bu sabah İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dev gemiyi gören İstanbullular telefonlarına sarıldı.
Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Bahama bayraklı "JSD6000", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
İtalya'dan Romanya'ya giden 215 metre boyundaki "JSD6000", saat 07.00'de İstanbul Boğazı'na güneyden giriş yaptı.
Boğazı geçişi sırasında döşeme platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 3 römorkör ile 6 kurtarma botu da eşlik etti.
Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.
Öte yandan, platformun geçişi dronla görüntülendi.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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