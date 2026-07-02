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"Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

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“Doğal gaz devi” İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

Bahama bayraklı “JSD6000” isimli devasa doğal gaz arama gemisi bu sabah İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dev gemiyi gören İstanbullular telefonlarına sarıldı.

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Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Bahama bayraklı "JSD6000", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

#2
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

İtalya'dan Romanya'ya giden 215 metre boyundaki "JSD6000", saat 07.00'de İstanbul Boğazı'na güneyden giriş yaptı.

#3
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

Boğazı geçişi sırasında döşeme platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 3 römorkör ile 6 kurtarma botu da eşlik etti.

#4
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.

#5
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

Öte yandan, platformun geçişi dronla görüntülendi.

#6
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

İşte o görüntüler...

#7
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

İşte o görüntüler...

#8
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

İşte o görüntüler...

#9
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

İşte o görüntüler...

#10
Foto - "Doğal gaz devi" İstanbul’da! Görenler dönüp bir daha baktı

İşte o görüntüler...

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