Yükseliyor! Altın fiyatlarına Fed desteği
Fed Başkanı Kewin Warsh'ın faiz konusunda aceleci olmayacaklarını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fed Başkanı Kewin Warsh'ın faiz konusunda aceleci olmayacaklarını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Altın, bu hafta başlarında sekiz ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak güçlendi.
Bu yükselişin nedeni, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon beklentilerinin son bir ayda azaldığını ve faiz oranlarını artırma konusunda aciliyet olmadığını söylemesiydi.
Bununla birlikte, Warsh merkez bankasının fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi. Dün açıklanan veriler de ABD'de özel sektördeki istihdamın geçen ay beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterirken, yatırımcılar işgücü piyasası koşulları ve Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni bilgiler için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.
Piyasalar, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 60'ın üzerinde fiyatlamaya devam ediyor.
Altın ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatlarındaki artıştan ve dolaylı ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme işaretlerinden de destek aldı; bu durum petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon endişelerini azalttı.
ONS ALTIN Ons altın güne 4 bin 34 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 30 dolar, en yüksek de 4 bin 74 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 62 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN Gram altın güne 6 bin 43 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 39 lira, en yüksek 6 bin 115 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 102 liradan alıcı buluyor.
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