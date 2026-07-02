İsmailağa Cemaati sessizliğini bozdu
Fatih'teki bir kuyumcu üzerinden İsmailağa Cemaati'ne bağlı bazı vakıf ve derneklerin hedef alınması üzerine cemaatin sosyal medya hesabından iddaialara cevap verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fatih'teki bir kuyumcu üzerinden İsmailağa Cemaati'ne bağlı bazı vakıf ve derneklerin hedef alınması üzerine cemaatin sosyal medya hesabından iddaialara cevap verildi.
İsmailağa Cemaati sosyal medyada ortaya atılan kuyumcu iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklama konunun yargıya taşındığı vurgulandı. İşte o açıklama:
Son günlerde Fatih Çarşamba’da faaliyet gösteren bir kuyumcu işletmesiyle ilgili yaşanan gelişmeler bahane edilerek, İsmailağa Camiasına bağlı bazı vakıf ve derneklerin bu işletmeye yatırım yaptığı, altın emanet ettiği ve maddi zarara uğradığı yönünde tamamen asılsız haberler kamuoyuna servis edilmektedir.
Özellikle son yıllarda camiamıza karşı gerçek dışı ithamları ortaya atan belirli şahıs ve çevrelerin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yoğun şekilde dile getirdiği görülen bu iddialar tamamen gerçek dışı olup iftiradan ibarettir.
Ne yazık ki camiamız hakkında daha önce de gerçeği yansıtmayan çeşitli açıklamalar yapılmış, son olarak da hiçbir araştırma ve teyide dayanmayan bu haberlerin kamuoyuna doğruymuş gibi aktarılması, toplumun yanlış bilgilendirilmesine neden olmuştur. Camiamızın itibarını zedelemeye yönelik, kamuoyunu yanıltan bu tür gerçek dışı söylemler, toplumda gereksiz tartışma, kutuplaşma ve provokasyona zemin hazırlamaktadır.
Özellikle dünyanın farklı bölgelerinden âlimlerin katılımıyla düzenlediğimiz uluslararası iki önemli icâzet merasiminin vesile olduğu teveccüh ortamını gölgeleme amacıyla ortaya atıldığı anlaşılan gerçeğe aykırı isnat ve paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Camiamızı itibarsızlaştırmaya yönelik bu sürecin sorumluları hakkında kanundan doğan tüm haklarımız kararlılıkla takip edilecektir.
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