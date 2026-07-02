İsmailağa Cemaati sessizliğini bozdu

Ne yazık ki camiamız hakkında daha önce de gerçeği yansıtmayan çeşitli açıklamalar yapılmış, son olarak da hiçbir araştırma ve teyide dayanmayan bu haberlerin kamuoyuna doğruymuş gibi aktarılması, toplumun yanlış bilgilendirilmesine neden olmuştur. Camiamızın itibarını zedelemeye yönelik, kamuoyunu yanıltan bu tür gerçek dışı söylemler, toplumda gereksiz tartışma, kutuplaşma ve provokasyona zemin hazırlamaktadır.