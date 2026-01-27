  • İSTANBUL
Gündem
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış
Giriş Tarihi:

7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış

7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası bugün başlıyor. Davanın başlamasına dakikalar kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Foto - 7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış

MHP'li Feti Yıldız, CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının başlamasına dakikalar kala "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi" ifadelerini kullandı. Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti: "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu."

Foto - 7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor. Şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Foto - 7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 200 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Duruşma salonunda görülecek ve 1 ay sürecek.

