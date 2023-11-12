61 senedir ilmek ilmek işliyor!

Teknolojinin gelişmesiyle el yapımı yorgana ve yastığa ilginin gitgide azaldığını vurgulayan Özcan, dolayısıyla da çırak yetişmeyen yorgancılığın her geçen gün yok olduğuna dikkati çekti. Meslekte sabretmenin önemine değinen Özcan, "Meslekte çalışacaksın ki artıracaksın, adam da sebat edecek, hep millet hazır işe koşuyor, hazır işte pek para olmaz, el emeğine iş var." ifadesini kullandı