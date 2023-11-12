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Yaşam
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61 senedir ilmek ilmek işliyor!

2023-11-12 20:05:08
61 senedir ilmek ilmek işliyor!

78 yaşındaki Osman Özcan, tam 61 senedir yorgan dikiyor.

#1
Foto - 61 senedir ilmek ilmek işliyor!

Trabzon'da 61 yıldır yorgan dikerek geçimini sağlayan 78 yaşındaki Osman Özcan'a, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

#2
Foto - 61 senedir ilmek ilmek işliyor!

Özcan, Of ilçesine bağlı Taşhanpazarı Mahallesi'ndeki 12 metrekarelik iş yerinde ilerleyen yaşına rağmen elinden düşürmediği iğne ve iplikle, müşterilerinin sipariş ettiği yün, pamuk ya da elyaf yorganları dikiyor.

#3
Foto - 61 senedir ilmek ilmek işliyor!

Osman Özcan, 17 yaşında meslek öğrenmek için Zonguldak'ta çalışan ağabeylerinin yanına gittiğini söyledi. Komşularının da yönlendirmesiyle bir yorgan ustasının yanında çıraklığa başladığını ifade eden Özcan, meslekte zamanla kendisini geliştirince de iş yeri açmaya karar verdiğini anlattı.

#4
Foto - 61 senedir ilmek ilmek işliyor!

Osman Özcan, Zonguldak'ta 5 yıl kaldıktan sora döndüğü memleketinde mesleğine devam ettiğini, bu yıl itibarıyla da yorgancılıkta 61 yılı geride bıraktığını dile getirdi.

#5
Foto - 61 senedir ilmek ilmek işliyor!

Aynı dükkanda 28 yıldır el emeği yorganlar diktiğini belirten 5 çocuk, 12 torun sahibi Özcan, "Ömrüm yorgancılıkla geçti. Bu meslekte 6 usta yetiştirdim." dedi. Özcan, bazı müşterilerinin hala yün ve pamuk yorgan kullanmaya devam ettiğini kaydederek, "Yaz aylarında müşterilerden gelen siparişler dolayısıyla daha fazla yoğunluk oluşuyor. Ama eskisi gibi çalışamadığım için yetiştiremiyorum. Bazen eve de götürüyorum." diye konuştu.

#6
Foto - 61 senedir ilmek ilmek işliyor!

Teknolojinin gelişmesiyle el yapımı yorgana ve yastığa ilginin gitgide azaldığını vurgulayan Özcan, dolayısıyla da çırak yetişmeyen yorgancılığın her geçen gün yok olduğuna dikkati çekti. Meslekte sabretmenin önemine değinen Özcan, "Meslekte çalışacaksın ki artıracaksın, adam da sebat edecek, hep millet hazır işe koşuyor, hazır işte pek para olmaz, el emeğine iş var." ifadesini kullandı

#7
Foto - 61 senedir ilmek ilmek işliyor!

"Yılın Ahisi" seçilmenin kendisini mutlu ettiğini, ödülünü de bir süre önce düzenlenen törende Vali Aziz Yıldırım'dan aldığını belirten Özcan, "Dizlerim tutana kadar bu işi yapmaya devam edeceğim." dedi.

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